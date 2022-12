Home Daybreak Apple Bundeswarntag kein voller Erfolg | mehr Sicherheit für iMessage | FBI ärgert sich über Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der gestrige Bundeswarntag war ein voller Erfolg, sagt zumindest das BBK. Die durchführende Behörde testete erstmals auch Cell Broadcast, die Warnungen kamen aber auch diesmal nicht bei allen Nutzern an. Hier muss offenbar noch nachgearbeitet werden. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Wirklich fast alle Nutzer sollte sie erreichen, die Testwarnung anlässlich des gestrigen Bundeswarntags. Das allerdings hat leider auch diesmal nicht ganz geklappt, das zeigt schon unsere Umfrage: Rund ein Drittel der Nutzer wollen die Meldung nicht erhalten haben – etwas viel für einen statistischen Fehler. Auch andere Hinweise deuten darauf hin, dass dieser Warntag erneut nicht ganz rund gelaufen ist. Immerhin, Bund und Länder wollen weiter an der Perfektionierung des Features arbeiten.

Das FBI ist unzufrieden mit Apple

Sicherheit ist nur dann gut, wenn sie eine Hintertür für den Staat hat, das ist die weit verbreitete Auffassung vieler Ermittlungsbehörden wie etwa der amerikanischen Bundespolizei FBI. Die zeigte sich erwartungsgemäß wenig begeistert von Apples Plänen, eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die ganze iCloud zu bringen. Die hierzu präsentierten Argumente sind nicht neu, hier dazu mehr.

iMessage soll noch sicherer werden

Dessen ungeachtet hat Apple eine weitere Sicherheitsebene für iMessage angekündigt. Die soll Nutzer etwa genau dann warnen, wenn ein staatlicher Hacker sich in die eigenen Chats eingeschlichen hat, hier lest ihr mehr dazu.

Apple TV+ hat zwar nach wie vor einen eher kleinen Katalog, der wird aber inzwischen unaufhaltsam immer größer. Vor allem aber sticht er durch eine Menge an Filmauszeichnungen hervor. Nun hat eine der wirklich witzigeren Serien abgeräumt, in der ein Haufen vertrottelter Geheimagenten ihrem Schicksal begegnen, hier lest ihr mehr.

Prime Video sichert sich europäischen Spitzenfußbal.

Wir weisen regelmäßig darauf hin, wenn Prime Video ein Top-Fußballspiel überträgt. Das wird der Dienst auch weiterhin tun, Amazon hat sich die Rechte an die Spielen der europäischen Königsklasse noch für die nächsten Jahre gesichert, hier dazu mehr.

Und der Echo Show-Wandbildschirm wird mit dem jüngsten Update zu einem Fire TV-Player. Das könnte für einige Nutzer tatsächlich eine praktische Erweiterung sein, hier die Details.

Damit darf ich euch schon einmal jetzt einen schönen Start ins Wochenende wünschen. Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt oder gemütlich auf dem Sofa!

