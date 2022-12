Home Featured Umfrage: Hat euer iPhone gerade geklingelt?

Heute ist Bundeswarntag. Zu diesem An lass sollen nicht nur Sirenen heulen und Warn-Apps losgehen, erstmals werden auch Warnungen per Cell Broadcast verschickt. Aber funktioniert dieser neue Dienst bei seinem ersten Einsatz? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Heute ist wieder einmal Bundeswarntag. In Zeiten multipler Krisen erscheinen diese Übungen heute weit weniger unwirklich, als noch vor wenigen Jahren. Erstmals wurde heute ein neuer Warnkanal getestet: Die Alarmierung über Cell Broadcast. Diese Meldungen soll so gut wie jeder mit einem zeitgemäßen Smartphone erhalten. Aber klappt das?

Hat euer iPhone sich gerade eben gemeldet?

Die Warnung soll auch beim lautlos geschaltetem iPhone laut abgespielt werden. Auch sollen Nutzer diesen speziellen Warntyp nicht deaktivieren können.

Vor dem Testlauf war aber unklar, wie gut alles klappen würde, daher wollen wir von euch wissen, wie sich euer iPhone verhalten hat.



Stimmt gern in unserer Umfrage ab und schreibt eure ergänzenden Beobachtungen in die Kommentare unter dem Artikel.

