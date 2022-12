Home Apfelplausch Endlich echter Datenschutz für die iCloud | Apple Car Lite 2026? | Wer kauft den Riesen-Falter? – Apfelplausch 269

Endlich echter Datenschutz für die iCloud | Apple Car Lite 2026? | Wer kauft den Riesen-Falter? – Apfelplausch 269

Apple legt beim Datenschutz mächtig vor. Nachdem zuletzt eher unschöne Dinge aus Cupertino zu hören waren, hat der gestrige Tag hier neue Hoffnung gebracht, das ist eines der Themen in dieser Sendung, in der wir unter anderem über Apples Pläne für sein erstes Auto und die Mixed Reality-Brille sprechen wollen. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Lukas und Roman.

Aber auch in dieser Sendung legen wir natürlich mit Post von euch los, nachdem wir zunächst ein wenig über den Bundeswarntag gesprochen haben. Fast alle Nutzer sollten diese Testwarnung erhalten, das war der Plan, doch wieder ging die Rechnung nicht ganz auf, wie unter anderem unsere Umfrage zeigt: Gut ein Drittel Nutzer, bei denen keine Warnung ankam? Das ist etwas viel, finden wir.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Erfahrungen zum Notruf-Tag in Deutschland 00:14:00: Hörerpost: Akkuproblem durch Home Button | Pixel-7-Erfahrungen | Apple Watch Blutsauerstoff-Intervall 00:25:30: Apples Sicherheitsoffensive: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die iCloud 00:37:10: Neues zum Apple Car: 2026 und unter 100.000 Euro? 00:57:00: Apple Brille noch später: Softwareprobleme 01:11:00: Satellitennotruf zeigt schon Wirksamkeit 01:05:15: Riesen-MacBook Fold 2026?



Apple setzt zur Datenschutzoffensive an

Die iCloud soll endlich richtig Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden, iMessage bekommt neue Sicherheitsfunktionen und der Kinderpornoscanner wird begraben, Apple tut aktuell viel für mehr Datensicherheit in seinen Diensten – wir finden es gut.

Wie viel kostet das Apple-Auto?

Weniger als 100.000 Steine sollen es sein. Wir spekulieren über mögliche Käufergruppen des Apple Car, nachdem zu diesem Thema zuletzt eine interessante neue Gerüchtelage entstanden ist.

Was tun wir mit dem Riesen-Falt-Mac?

Das war tatsächlich eine verrückte Geschichte: Apple soll an einem riesigen faltbaren MacBook arbeiten. Wir versuchen uns vorzustellen, wozu so ein Gerät gut ist und wie es aussehen könnte – aber es ist nicht einfach.

Die Brille kommt später

Eigentlich ja ein gewohntes Bild: Ein gemutmaßtes Apple-Produkt verspätet sich und verspätet sich und verspätet sich… wir blenden uns später wieder ein.

Damit darf ich euch wie immer recht viel Spaß beim Hören wünschen.

