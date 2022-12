Home Apps Telegram bringt neue Löschoptionen und verbesserte Themenverwaltung für große Gruppen

Der Messenger Telegram hat zuletzt wieder ein umfangreiches Update veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem neue Optionen für die automatische Lösung von Nachrichten und Verbesserungen für die Themenverwaltung in großen Gruppen.

Telegram baut seinen Funktionsumfang weiter aus: Der Messenger hat zuletzt die Version 9.2 für iOS veröffentlicht. Diese umfasst einige Verbesserungen für die Moderation von Gruppen mit mehr als 100 Teilnehmern.

Hier wurden neue Möglichkeiten für die Organisation der Unterhaltung in Themen eingeführt, die Administratoren zur Verfügung stehen. Zudem wurden auch vorübergehende QR-Codes eingeführt.

Das ist neu in Telegram für iOS

Nachfolgend die Anmerkungen zu den Neuerungen in Telegram 9.2, die die Macher zum Update notiert haben:



GLOBALES AUTOMATISCHES LÖSCHEN, THEMEN 2.0 UND VIELES MEHR

Globale Auto-Löschung

• Du kannst für alle neu erstellten Chats und Gruppen einen globalen Timer für das automatische Löschen einstellen.

• Neue Nachrichten werden nach einem Tag, einer Woche, einem Monat oder nach einer von dir gewählten Dauer gelöscht.

• Mit dem neuen Menü in Einstellungen → Privatsphäre & Sicherheit → ‚Nachrichten automatisch löschen‘ kannst du die automatische Löschung auch für deine bestehenden Chats schneller einrichten.

Themen 2.0

• Inhaber und Admins von Gruppen mit mehr als 100 Mitgliedern können Diskussionen in separaten Themen organisieren.

Themen 2.0: Navigation

• Themen haben jetzt ein zweispaltiges Erscheinungsbild, damit du beim Durchsuchen der Themen die letzten Chats leicht finden kannst.

• Die Vorschau von Themennachrichten in der Chatliste funktioniert wie ein Knopf. Tippe darauf, um zur Nachricht zu wechseln oder halte sie gedrückt, um eine Vorschau des Themas anzuzeigen.

• Wenn du in einem Thema bist, kannst du den Zurück-Knopf gedrückt halten, um zu allen Chats zurückzukehren.

Themen 2.0: Organisation

• Bis zu 5 Themen können an den Anfang der Liste angeheftet werden.

• Jedes Thema unterstützt jetzt mehrere angeheftete Nachrichten.

• Im Modus „Als Nachrichten anzeigen“ wird jetzt gezeigt, zu welchem Thema jede Nachricht gehört.

• Der Zähler für Themen, die du nie geöffnet hast, hat eine hellere, weniger ablenkende Farbe.

Themen 2.0: Allgemeines Thema

• Es gibt jetzt standardmäßig das neues Thema „Allgemein“, das Servicenachrichten und den früheren Nachrichtenverlauf der Gruppe enthält.

• Der Inhaber und Admins können das Thema umbenennen oder in der Themenliste ausblenden.

Themen 2.0: Suche und geteilte Medien

• Die Suche in der Themenliste enthält nun globale Ergebnisse, sowie deine letzten Chats und deine Lieblingskontakte.

• ‚Links‘, ‚Dateien‘ und ‚Musik‘ im Bereich ‚Geteilte Medien‘ in der Gruppe zeigen jetzt an, zu welchem Thema die Nachrichten gehören.

• Themen-Infoseiten enthalten einen Link zur Hauptinfoseite der Gruppe.

Aggressive Spambekämpfung für Gruppen

• Große Gruppen können die „Aggressive Filterung“ unter Einstellungen → Administratoren aktivieren, um mehr Spam mit automatischen Algorithmen zu entfernen.

• Der Inhaber und Stellvertreter (Admins) können helfen helfen, die Filterung zu verbessern, indem sie alle Fehlalarme im Bereich „Letzte Aktionen“ melden.

Vorübergehende QR-Codes

• Die QR-Code-Seite in den Einstellungen kann jetzt einen temporären Code für Nutzer generieren, die keinen Benutzernamen haben und ihre Telefonnummer vor allen verbergen.

• Zeige diesen Code anderen, wenn du möchtest, dass sie dich als Kontakt hinzufügen, ohne irgendwelche Details zu teilen.

Verbesserte Emoji- und Sticker-Suche

• Du kannst im Emoji-Tab nach einfachen und angepassten Emoji suchen, indem du Stichwörter wie „“herz“ oder „wetter“ etc. verwendest.

• Weitere Stichwörter können über translations.telegram.org/de/emoji vorgeschlagen werden.

• Die Sticker-Suche zeigt auch Sticker an, die zu diesen Stichworten passen

