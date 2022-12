Home Sonstiges Champions League läuft bei Prime Video bis 2027

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Dezember 2022 um 15:07 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Will man im Bereich bewegter Bilder, was sowohl für lineares Fernsehen als auch Streamingdienste gilt, schnell wachsen will, muss in die Rechte von Live-Sport investieren. Und hierzulande kommt man kaum um König Fussball vorbei, wie Amazon erkannte. Nun wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der UFEA Champions League ausgebaut wird.

Champions League bis 2027

Seit zwei Saisons zeigt Prime Video jeweils immer am Dienstag das aktuelle Topspiel und das in 4k. Das hat sich für den Streamingdienst voll ausgezahlt, sodass man die Zusammenarbeit vorzeitig ausdehnt. Der bei Amazon für das Sportangebot verantwortliche Manager Alex Green wird unter anderem von Sport1.de mit den folgenden Worten zitiert

Wir freuen uns sehr darauf, den Fans in Deutschland auch weiterhin das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag exklusiv bis 2027 anzubieten“.

Neben der Übertragung in 4k und den unserer Meinung nach guten Experten punktet das Paket noch mit zwei weiteren Vorteilen. Einerseits wird kein Aufpreis fällig. Andererseits gibt es im Anschluss eine sehr ausführliche Zusammenfassung der übrigen Partien des Spieltags

Vorzeitige Verlängerung

Wie bereits angeklungen, handelt es sich um eine vorzeitige Auswertung der bisherigen Zusammenarbeit. Die bisherigen Rechte liefen bis zur Saison 2023/2024. Übrigens, wer die Partien am Mittwoch sehen will, muss DAZN abonnieren.

