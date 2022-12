Home iCloud / Services „Slow Horses“ wurde für den Writers‘ Guild of Great Britain-Award nominiert

„Slow Horses“ wurde für den Writers‘ Guild of Great Britain-Award nominiert

Apple TV+ ist mit Sicherheit der Streamingdienst, der die höchste Dichte an Auszeichnungen aufweist. Das liegt allen voran an Ted Lasso, doch auch Slow Horses könnte demnächst dazu beitragen. Die Serie wurde als erster Inhalt von Apple TV+ für den Writers‘ Guild of Great Britain-Award nominiert.

Slow Hores für Writers‘ Guild of Great Britain-Award nominiert

Die Nominierungen für den britischen Writers‘ Guild Award wurden vom Komitee selbst bekannt gegeben, wobei 42 Beiträge in 14 Kategorien in den Bereichen Fernsehen, Film, Radio, Theater, Romane und Videospiele antraten. Der Schriftsteller Will Smith, der zuvor am besten für „Veep“ bekannt war, ist unter Best Long Form TV Drama für seine „Slow Horses“-Episode „Failure’s Contagious“ nominiert. Die Verleihung wird Mitte Januar stattfinden, und zwar am 16 Januar 2023. Übrigens, die zweite Staffel ist bereits angelaufen und kann auf Apple TV+ gestreamt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!