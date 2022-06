Home Betriebssystem Brandneue Betas: iOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 in ersten Testversionen verfügbar

Brandneue Betas: iOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 in ersten Testversionen verfügbar

Die neuen Betas sind jetzt verfügbar: Die ganz neugierigen Entwickler können somit das Testen heute Abend schon beginnen. Seid aber gewarnt: Mit jeder Menge Bugs und Problemen muss gerechnet werden.

Nun sind auch die ersten Betas erschienen. iOS 16 und iPadOS 16 Beta 1, macOS Ventura Beta 1 und watchOS 9 Beta 1 können geladen und installiert werden.

Hier findet ihr Details zu iOS 16, die neuen Funktionen von macOS Ventura könnt ihr hier kompakt überblicken und hier lest ihr die Neuerungen von iPadOS 16. Mehr zu watchOS 9 gibt es hier.

Vorsicht beim Testen ist angesagt

Die Beta 1 eines neuen großen Updates ist immer eine etwas heiße Sache: Die Neugier mag groß sein, der Frust aber auch, wenn Bugs und Probleme die alltägliche Arbeit erschweren oder unmöglich machen.

Absolut dringend ist daher dazu zu raten, diese Betas nicht auf den produktiv genutzten Geräten laufen zu lassen. Ein Backup am Mac ist das Minimum an Absicherung.

Um die Betas laden und installieren zu können, wird das neue Beta-Profil für iOS 16 und Co. benötigt. Es ist auch absolut davon abzuraten, Beta-Profile aus dem Netz zu laden, wenn man selbst keinen Developer-Account hat, da fremde Profile ein nicht übersehbares Risiko für die eigenen Geräte und Daten bedeuten.

Wie laufen die neuen Betas bei euch? Wir sind sehr gespannt auf eure Eindrücke!

