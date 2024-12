Home Sonstiges AVM verteilt FRITZ!OS 8.01 für eine Vielzahl an FRITZ!Boxen

AVM verteilt FRITZ!OS 8.01 für eine Vielzahl an FRITZ!Boxen

Kurz vor dem Jahreswechsel wollen diverse Hersteller noch ein paar offengebliebene Baustellen schließen. Dazu zählt auch AVM, die nämlich ein weiteres Update für eine Vielzahl ihrer Router bereitstellen.

FRITZ!OS 8.01. ist verfügbar

Der Hersteller kündige das neue FRITz!OS 8 zur IFA 2024 an, kurz danach wurde das Update bereits für das Flaggschiff verteilt. Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es nun ein weiteres Update, die Änderungen sind eher geringerer Natur. Anbei einmal die vollständigen Release-Notes:

Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung der Verbindungen auf der Übersicht (Startseite)

Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte

Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden

Mesh: Grafische Übersicht aller mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte in neuem Design und mit zusätzlichen Funktionen

Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort

Das Update steht ab sofort für eine Vielzahl an Modellen bereit, unter anderem für die FRITZ!Box 6690, 6660, 6591 Cable, 7690 und 5690.

Wie installiert ihr das Update?

Das Update wird über die Oberfläche der FRITZ!Box installiert. Dazu gebt Ihr einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers ein und meldet euch dann mit dem Gerätepasswort an. Anschließend navigiert Ihr zum Reiter „System“und dort zum Menüpunkt „Update“. Hier tippt Ihr dann einfach auf den Button „Neues FRITZ!OS suchen“. Da die FRITZ!Box anschließend neu gestartet wird, solltet Ihr die Installation des Updates in den Abend verschieben.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.