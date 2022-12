Home Daybreak Apple Australien: Store-Angestellte streiken über Weihnachten | Epic-CEO will gegen App-Store-Monopol kämpfen | AirDrop: Zeitlimit bei „Für jeden“-Option kommt weltweit – Daybreak Apple

Guten Morgen! In Australien wollen Store-Angestellte Apple das Weihnachtsgeschäft verderben, indem sie zum Streik aufgerufen haben. Darüber hinaus möchte der CEO von Epic gegen Apples App-Store-Monopol kämpfen, koste es, was es wolle. Außerdem soll demnächst eine Beschränkung beim Erhalt von Dateien über AirDrop eingeführt werden. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Australien: Store-Angestellte streiken über Weihnachten

Nicht nur in den USA muss Apple vermehrt davor fürchten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Streiks ankündigen. Auch in Australien drängen diese auf höhere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen. Aus diesem Grund wollen die Store-Angestellten dort unmittelbar vor Weihnachten streiken und Apple somit das Weihnachtsgeschäft vermiesen. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Epic-CEO will gegen App-Store-Monopol kämpfen

Dass der App-Store auf dem iPhone eine Monopolstellung genießt, ist wohl unumstritten. Doch dass dies gezwungenermaßen so sein muss, darüber gehen die Meinungen wohl teils weit auseinander und vor allem Firmen, die Apps entwickeln, ist dies ein Dorn im Auge. So findet auch der CEO von Epic, Tim Sweeney, dass dieses Monopol nicht fortbestehen dürfe und möchte deshalb gegen dieses gerichtlich ankämpfen, egal zu welchem Preis. Mehr über dieses Thema erfahrt ihr hier.

AirDrop: Zeitlimit bei „Für jeden“-Option kommt weltweit

Bislang gab es sie nur in China, nun soll sie demnächst weltweit verfügbar sein: Die Rede ist von einer Einschränkung der AirDrop-Funktion, bei der das Feature nun nicht mehr dauerhaft aktiviert bleiben kann. Stattdessen soll der „Für jeden“-Option beim Empfang von Dateien ein Zeitlimit gesetzt werden. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Twitter Blue kehrt aufs iPhone zurück

Heute geht Twitter Blue wieder an den Start. Doch der Dienst soll dieses Mal deutlich teurer werden. Mehr dazu hier.

HomePod mini startet in neuen Ländern

Der HomePod mini wird demnächst in weiteren Ländern verfügbar sein, darunter zunächst drei skandinavische Länder. Mehr dazu hier.

Apple Music und Spotify haben neues Album von R. Kelly kurzzeitig freigegeben

Seit Anfang des Jahres sitzt der Sänger R. Kelly eine dreißigjährige Haftstrafe ab, die ihm für zahlreiche Sexualstraftaten auferlegt wurde. Laut The Hollywood Reporter hat er nun versucht, ein Album aus dem Gefängnis zu veröffentlichen, was mehrere Stunden auf Apple Music und Spotify verfügbar war, bevor es entfernt wurde. Mehr dazu hier.

