Apple überholt sich selbst: HomePod Mini startet in neuen Ländern

Der HomePod Mini kommt in weitere Märkte. Apple hat den Smart Speaker diese Woche für drei skandinavische Länder angekündigt, nun aber hat man offenbar seine eigenen Zeitpläne überholt.

Apple hat den HomePod Mini in weitere Märkte gebracht. Schon früher in der Woche hatte das Unternehmen in einer regionalen Pressemitteilung angekündigt, den HomePod Mini in Skandinavien einzuführen. Der Smart Speaker mit Siri sollte in Schweden, Finnland und Norwegen auf den Markt gebracht werden.

Der Marktstart war von Apple für den 13. Dezember angekündigt worden, dann ging es aber plötzlich doch schneller.

Apple überholt sich selbst

Denn der HomePod Mini ist bereits jetzt in den drei Ländern zu bekommen – theoretisch. Praktisch ist er allerdings doch recht schwer erhältlich. Kunden haben teilweise mit Wartezeiten von vier bis sechs Wochen zu rechnen, ob das allerdings mit einer überwältigenden Nachfrage zusammenhängt, ist fraglich. Viel mehr dürfte Apples HomePod Mini ebenfalls von den Lieferschwierigkeiten in der asiatischen Produktion betroffen sein.

Derzeit ist der HomePod Mini der einzige Smart Speaker in Apples Lineup, nachdem man den Original-HomePod vor Jahren abgekündigt hatte. Seit einiger Zeit halten sich Spekulationen um neue HomePod-Modelle, die auch mit Kameras und Displays ausgestattet sein könnten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Bislang ist aber noch nichts konkretes hierzu bekannt.

