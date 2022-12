Home Betriebssystem AirDrop: Zeitlimit bei „Für jeden“-Option kommt weltweit

Apple führt eine Beschränkung der AirDrop-Funktion bald für alle Nutzer ein, die es bis jetzt nur in China gibt. Nutzer können das Feature demnächst nicht mehr dauerhaft für alle anderen Nutzer freischalten. Während die Möglichkeit der Beschränkung durchaus begrüßt wurde, nimmt Apple den Kunden hier nun wieder einmal jede Wahlmöglichkeit.

Apple bringt eine Neuerung für AirDrop, die es bislang nur in China gibt, bald für alle Nutzer: Seit kurzem können Nutzer eines iPhones oder anderen Apple-Geräts die Funktion zum schnellen Datenaustausch für alle Nutzer nur noch für maximal zehn Minuten aktivieren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach schaltet AirDrop automatisch wieder auf die Beschränkung auf die eigenen Kontakte zurück.

Es war vermutet worden, dass Apple diese Änderung als Zugeständnis an die chinesische Führung eingeführt hatte, um die Verbreitung demokratischen Gedankenguts in China zu bremsen. Apple hat aber offenbar Gefallen an dieser Beschränkung gefunden.

Zeitlimit bei AirDrop kommt jetzt für alle Nutzer

In Zukunft wird die AirDrop-Funktion für alle Nutzer weltweit nicht mehr länger als zehn Minuten für alle Nutzer aktiviert werden können, diese Änderung hatte Apple im Release Candidate von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 eingeführt, die gestern vorgelegt worden war.

Nach Ablauf der zehn Minuten muss der Nutzer die Funktion erneut für alle Nutzer aktivieren, indem er Einstellungen > Allgemein > AirDrop aufruft.

Wieso Apple diese Beschränkung nun auch weltweit einführt, ist nicht klar. Es wäre wünschenswert gewesen, hätte das Unternehmen dem mündigen Nutzer eine Wahl gelassen.

