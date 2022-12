Home Apple Apple ist gefährlich: Epic-CEO will gegen App Store-Monopol kämpfen, egal was es kostet

Der CEO von Epic Tim Sweeney ist fest entschlossen, den Kampf gegen das App Store-Monopol unter iOS fortzusetzen. Dafür werde Epic bis zum obersten US-Gericht gehen, falls nötig, so der Manager. Epic und Apple sind seit Jahren in einen epischen Rechtsstreit verstrickt, der zunehmend unübersichtlich wurde.

Der CEO von Epic Games Tim Sweeney ist fest entschlossen, weiter gegen Apples App Store-Praxis vorzugehen. In einem neuen Interview mit The Verge bekräftigte er die Pläne seiner Firma, die strittigen Fragen weiter gerichtlich klären lassen zu wollen. Wenn nötig, werde er den Fall bis vor den obersten Gerichtshof der USA bringen, so Sweeney.

Epic-CEO: Apple ist gefährlich

Der Streit entzündete sich an der Weigerung Epics, auf eine Schnittstelle für Direktzahlungen im Erfolgstitel Fortnite zu verzichten. Apple bestand auf den Umweg über iTunes, der die Provision in Höhe von 30% einschließt. Epic ging auf Konfrontation, Fortnite wurde aus dem App Store verbannt und der Fall ging vor Gericht.

Apple konnte dort seine Position durchsetzen, dennoch sind beide Parteien unzufrieden. Der Epic-CEO nahm auch unter Bezug auf den jüngsten kurzen Konflikt mit Twitter Stellung zur grundsätzlichen Rolle Apples.

Es sei extrem gefährlich, wenn Unternehmen darüber bestimmen könnten, was von wem gesagt werden darf, so der Gaming-Manager. Er bezieht sich damit auf die kurzzeitig diskutierte Möglichkeit, Apple könne Twitter aus dem App Store werfen. Wenn Unternehmen diese Art politischer Entscheidungen treffen, sei das etwas, vor dem jeder Politiker und überhaupt alle Menschen Angst haben sollten, so Sweeney.

Die Chancen für Epic vor dem obersten Gerichtshof sind schwer abzuschätzen. Apples App Store-Monopol unter iOS ist inzwischen von vielen Gerichten quasi festgestellt worden, zugleich ist ein faktischer Rechtsbruch Apple nur schwer nachzuweisen. Eine geänderte gesetzliche Grundlage wäre hier nötig, um Klarheit darüber zu schaffen, welche Machtfülle einem Plattformbetreiber vom Gesetz her zugestanden werden soll. Das ganze Interview könnt ihr hier lesen.

