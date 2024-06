Home Daybreak Apple Apples Tap to Pay kommt nach Deutschland | wieso KI nur auf teuren Highend-iPhones? | die Beats Pill ist zurück – Daybreak Apple

Apples Tap to Pay kommt nach Deutschland | wieso KI nur auf teuren Highend-iPhones? | die Beats Pill ist zurück – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Was haltet ihr davon? Die Beats Pill ist zurück. Lange wurde ja bereits darüber spekuliert, nun hat Beats die Pille platzen lassen. Sie soll jetzt besser klingen und auch länger. Kauft ihr sie euch?

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Beats Pill hatte schon einen gewissen Kultstatus, aber das Gadget ist länger nicht mehr aktualisiert worden – bis jetzt. Denn nun hat Apples Ton-Tochter Beats die neue Beats Pill angekündigt. Die soll von Grund auf neu gedacht sein und Apple verspricht einige Verbesserungen, lest hier mehr dazu.

Wie findet ihr die Neuauflage?

Wieso läuft Apple Intelligence nur auf den teuersten iPhones?

Das ist keine böse Absicht – nein, gewiss nicht, beteuert Apples KI-Chefstratege. Viel mehr gebe es einige gute Gründe für diese Entscheidung, die haben wohl tatsächlich in Teilen mit bestimmten Limitierungen der Hardware zu tun, hier mehr Details.

Tap to Pay gibt es jetzt in Deutschland

Die meisten von euch wissen es natürlich ganz genau, aber für solche, die da noch immer irgendwie unsicher und verwirrt sind: Apples Dienst Tap to Pay ist kein neues Bezahlsystem der EU – es ist auch keine neue Lösung irgend einer europäischen Bank, sondern ein Apple-Service für Geschäftsleute. Den gibt es jetzt auch in Deutschland und einige große Banken und bekannte Zahlungsdienstleister sind vom Start mit dabei,, andere folgen, etwa die Sparkasse. Was das mit der Haltung der EU zur NFC-Schnittstelle im iPhone zu tun hat, das bleibt wohl das Geheimnis einiger fantasievoller Leser.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Unter iOS 18 gibt es einige neue Möglichkeiten, die Apps und Icons für den Dark-Mode anzupassen, was es damit auf sich hat, lest ihr hier.

Siri wird besser, mit Hilfe der Entwickler.

Siri kann unter iOS 18 mehr mit Apps und deren Daten und Funktionen interagieren, zumindest in der Theorie. Damit das aber klappt, müssen die Entwickler mitspielen, hier mehr Details.

Der Prime Day ist angekündigt.

Wer demnächst einige größere Anschaffungen plant und dabei sparen möchte, kann sich diese Tage mal im Kalender anstreichen: Der diesjährige Prime Day – die Prime-Tage – sind nämlich jetzt angekündigt und auch im Vorfeld gibt es schon Angebote.

Ich wünsche euch einen fantastischen, sonnendurchfluteten Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.