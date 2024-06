Home Deals Prime Day 2024 findet am 16. und 17. Juli 2024 statt – Amazon Services vorab schon günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. Juni 2024 um 15:58 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Prime Day findet auch in diesem Jahr wieder statt und feiert sein zehnjähriges Jübiläum. Konkret geht es in der dritten Juli-Woche zur Sache, Amazon hat sich den 16. und 17. Juli ausgesucht.

Prime Days 2024

Die Prime Days 2024 finden auch in diesem Jahr wieder an zwei Tagen statt, konkret am 16. und 17. Juli. Das sind der Dienstag und Mittwoch in der dritten Woche. Während der Prime Days wird es stündlich wechselnde Angebote geben, auf die Prime Mitglieder traditionell zuerst Zugriff.

Services vorab günstiger

Bereits jetzt hat Amazon seine Dienste reduziert. Wer aktuell mit Spotify nicht glücklich wird und auch Apple Music doof findet, der wird vielleicht bei Amazon Prime Music Unlimited fündig. Sozusagen als Vorgeschmack bietet der Versandhändler für Prime-Kunden, die den Service als Neukunde abonnieren, gerade für vier Monate kostenfrei an. Rückkehrer bekommen bis zu 50% Preisnachlass für vier Monate.

Wer stattdessen lieber auf Hörbücher setzen möchte, wird ebenfalls fündig. Audible wird aktuell bis zu 3 Monate kostenfrei angeboten.In der dreimonatigen Mitgliedschaft gibt es pro Monat ein Hörbuch gratis, zudem habt ihr Zugriff auf exklusive Podcast

