Die Pille kehrt zurück: Neuer Beats-Lautsprecher soll besser klingen und länger laufen

Die Beats Pill ist zurück. Der tragbare Lautsprecher kommt in einer komplett überarbeiteten Version und soll besser klingen und länger laufen. Er startet heute in ersten Ländern, darunter den USA, in Deutschland geht es im August lost.

Es hatte sich schon angekündigt, jetzt ist es offiziell: Apples Audiotochter Beats bringt die Beats Pill zurück, das teilte Beats heute in einer Presseinformation mit.

Die Pille wird laut Beats komplett neu gedacht und kehrt mit besserem Klang, neuen Funktionen und längerer Laufzeit zurück. Der Ton soll im gesamten Audiospektrum besser klingen, so Beats.

Der vollständig neu entwickelte Racetrack Woofer mit stärkeren Neodym-Magneten hat 28 Prozent mehr Power und verdrängt 90 Prozent mehr Luftvolumen, während seine innovative Struktur mit radialer Verrippung dazu beiträgt, Verzerrungen im Tieftonbereich zu minimieren — selbst bei hoher Lautstärke. Der überarbeitete Hochtöner ist in einem eigenen Gehäuse befestigt, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen, Verzerrungen zu reduzieren und besticht durch kristallklare Höhen und satte Mitten.

Die schlanke Beats Pill ist um 20 Grad nach oben geneigt, um Schallwellen optimal in Richtung des Kopfes aussenden zu können und Schallreflexionen zu minimieren.

Leichter ist die Pille auch und zwar um 10% im Vergleich zum Vorgänger, der Tragegurt kann abgenommen werden.

Geschützt ist der Lautsprecher nach IP67, also gegen Spritzwasser und Staub.

Längere Laufzeit und USB-C

Mit einer Akkuladung kann die neue Beats Pill laut Hersteller bis zu 24 Stunden Medien abspielen. Nach zehn Minuten am Strom können weitere zwei Stunden Wiedergabezeit nachgeladen werden, geladen wird natürlich per USB-C.

Weitere Komfortfeatures

Nette Details: Zwei Pillen lassen sich koppeln, im Stereo- oder Verstärkermodus können dann auch größere Flächen beschallt werden.

Als Freisprecheinrichtung kann man das Gadget ebenfalls nutzen. Gekoppelt wird die Pille per OneKlick mit iOS- und Android-Geräten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Beats Pill kann in ersten Märkten, darunter die USA und Australien ab heute bestellt werden, die Auslieferungen starten am 27. Juni.

In 90 weiteren Ländern, darunter Deutschland, ist er ab dem 06. August zum Preis von 169,95 Euro erhältlich. Den Lautsprecher gibt es in den drei Farben Mattschwarz, Signalrot und Champagner.

