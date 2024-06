Home Sonstiges Neue Siri-Features unter iOS 18: Entwickler müssen ihre Apps vorbereiten

Neue Siri-Features unter iOS 18: Entwickler müssen ihre Apps vorbereiten

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 25. Juni 2024 um 12:30 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Siri bekommt unter iOS 18 vermutlich endlich den lang erwarteten Performance-Schub. Dank Apple Intelligence sollen einfachere Kommandos ausreichen, um umfangreichere und allgemein bessere Ergebnisse von Siri zu erhalten. Damit das auch bei Drittanbieter-Anwendungen funktioniert, macht Apple einige Vorgaben, die Entwickler einhalten müssen.

Die Veränderungen von Siri betreffen auch gewöhnliche Anfragen, wir werden also auch in Deutschland mit iOS 18 von einer bessere Sprachassistentin profitieren. Apple Intelligence wird frühestens 2025 zu uns kommen. Mit dem nächsten großen Update kommen im Herbst 100 neue Siri-Aktionen auf das iPhone.

Verbesserungen brauchen Vorbereitung

Diese 100 Aktionen, die dann unter anderem per Sprachbefehl ausgeführt werden können, kategorisiert Apple in 12 Bereiche. Dazu gehören

Bücher

Mail

Dokumente

Browser

Textverarbeitung

Journal

Whiteboard

Fotos

Dateien

Präsentationen

Kamera

und das Menü zum Teilen

Damit Siri in all diesen Bereich besser werden kann, müssen die Entwickler entsprechender Drittanbieter-Apps mitziehen. Wie lange das dauern wird, hängt von den Entwicklern ab. Einige Funktionen werden also nicht direkt zum Start von iOS 18 überall funktionieren.

Apple zeigt in einem Video auf YouTube, wie Entwickler ihre App für Siri unter iOS 18 und Apple Intelligence bereit machen können.

