Überraschend: Apple führt Tap to Pay in Deutschland ein, Sparkasse mit Girocard bald dabei

Apple führt überraschend Tap to Pay in Deutschland ein. Mit dem Dienst können Händler und Geschäfte Zahlungen nur mit einem iPhone akzeptieren. Der Dienst startete zuerst in den USA und wurde in den letzten Jahren in weiteren Märkten eingeführt.

Das ist eine Überraschung: Apple hat heute überraschend den Start von Tap to Pay in Deutschland angekündigt. Mit dem Dienst wird ein iPhone zum Kartenlesegerät, somit können Geschäfte und Einzelhändler auf ein separates Kartenterminal verzichten. Wie Apple mitteilte, wird Tap to Pay ab sofort von Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva in Deutschland unterstützt. Im Laufe des Jahres werden noch mollie, PAYONE, Revolut und die Sparkassen-Finanzgruppe dazu kommen, auch Stripe,, ein inzwischen auch von deutschen Geschäften häufiger genutzter Dienst, wird den Dienst bald unterstützen.

Tap to Pay funktioniert mit allen gängigen Karten

Zum Start wird Tap to Pay in allen Apple Stores genutzt, ebenso bei den Händlern Dyson, GANNI und Rituals. gastronovi integriert die Unterstützung des Dienstes in seine Kassensysteme, die von vielen Restaurants genutzt werden.

Tap to Pay funktioniert mit allen gängigen Kredit- und Debitkarten, die kontaktloses Zahlen unterstützen. Die Sparkasse wird noch in diesem Jahr auch die Nutzung von Tap to Pay mit der Girocard ermöglichen, teilte Apple weiter mit.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Apple bei der Einführung von Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland,“ sagt Marc-Alexander Christ, Mitgründer von SumUp. „Wir sehen, dass diese Zahlungslösung in unseren anderen Märkten sehr gut angenommen wird. Die Verfügbarkeit für unsere Kunden bedeutet, dass auch die kleinsten Händler ohne zusätzliche Hardware-Kosten in der Lage sein werden, kontaktlose Zahlungen überall zu akzeptieren. Da viele unserer Händler in dynamischen Umgebungen arbeiten, hat diese Funktion entscheidende Auswirkungen. Wir sind davon überzeugt, dass Tap to Pay auf dem iPhone die Art und Weise, wie Unternehmen heute und in Zukunft mit ihren Kunden interagieren, grundlegend verändern wird.“

Auf Händlerseite ist ein iPhone XS oder höher erforderlich.

Die Zahlungsdaten werden ähnlich geschützt, wie die bei privaten Apple Pay-Zahlungen.

