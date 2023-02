Home Apple Apple-Zahlen | das Tech-Kartell | Samsungs iPhone-Move – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat Quartalszahlen vorgelegt. Im Vorfeld waren die Erwartungen gedämpft, für die Tech-Branche sind die Zeiten aktuell schwierig. Außerdem im Überblick: Samsung stellt seine neuen Top-Modelle vor, doch nicht alles ist Top.

Apple hat am gestrigen Abend seine Quartalszahlen vorgestellt. Das Q1 2023 war für Apple nicht leicht, das hatte sich auch bereits in den Vorab-Einschätzungen niedergeschlagen, wie die Zahlen dann am Ende tatsächlich ausgefallen sind, lest ihr hier.

Samsung macht es ein bisschen wie Apple

Oder ist es doch Apple, das von Samsung abschaut, wie man die Marge maximiert? Fest steht, die neuen Galaxy S23-Modelle sind anspruchsvoll, aber nicht in jeder Hinsicht eine Offenbarung, hier die Infos.

Apple und Google bedrohen den Wettbewerb

Verbraucher zahlen mehr, Entwickler haben es schwer, Apple und Google sind eine Bedrohung für den Wettbewerb in den USA, zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht, der vom Weißen Haus beauftragt wurde, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

TikTok, das ist nicht nur eine Video-App, das ist auch eine Gefahr für die Nationale Sicherheit, so sieht es ein US-Senator und Geheimdienstfunktionär – er könnte Recht haben, hier die Infos.

Schiebt Apple noch ein Update ein?

Sieht fast so aus: Aktuell zeigen sich Zugriffe mit der iOS-Version 16.3.1 in den Logs verschiedener Seiten, hier die Infos.

Die Apple Watch soll bald besser roamen

Mit der Apple Watch macht das Roaming nicht so viel Spaß, ärgern sich aktuell die Kunden. Das soll sich aber bald ändern, meinen die deutschen Netzbetreiber, hier die Infos.

Damit darf ich euch schon jetzt einmal einen entspannten Start ins Wochenende wünschen.

