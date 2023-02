Home Apple Nationale Sicherheit in Gefahr: TikTok soll aus App Store verschwinden

TikTok soll aus dem App Store verschwinden, fordert ein US-Senator, der Mitglied im Geheimdienstausschuss der Regierung ist. Die chinesische Video-App sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Schon vor Monaten wurde TikTok auf den Smartphones von Abgeordneten in Washington und in vielen Bundesstaaten verboten.

TikTok treibt in den USA einige Entscheidungsträger um. Die App müsse umgehend aus dem Apple App Store und auch dem Google Play Store verbannt werden, fordert Michael Bennet, demokratischer Senator in Colorado und Mitglied des US-Geheimdienstausschusses in Washington. In einem offenen Brief an Apple und Google, aus dem CNN zitiert, fordert er die beiden US-Konzerne auf, die App aus China aus ihren Softwareläden zu nehmen.

TikTok ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit

Nicht weniger als die nationale Sicherheit der USA sei in Gefahr, führt der Senator als Argument an. TikTok könne nicht nur als Instrument der chinesischen Führung genutzt werden, sich in den Besitz persönlicher und möglicherweise sensibler Daten von US-bürgern zu bringen, die App könne auch als eine Art vorgeschobener Posten in den USA eingesetzt werden, etwa indem der Algorithmus so umgestrickt werde, dass er bevorzugt Inhalte zeigt, die das Vertrauen in die amerikanischen demokratischen Institutionen schädigt. Eine solche Annahme ist mehr, als eine bloße Verschwörungstheorie. Indem das Zutrauen in demokratische Errungenschaften und staatliche Strukturen unterminiert wird, versuchen schon geraume Zeit autoritäre Regime ihre Agenda in der westlichen Welt voranzutreiben. Apple und Google waren für eine Stellungnahme zu den Forderungen nicht zu sprechen.

