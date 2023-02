Home Apple Watch Apple Watch-Roaming geht nicht? Das sagen die Netzbetreiber

Die Apple Watch kann inzwischen auch internationales Roaming – theoretisch. Praktisch funktioniert das oft noch nicht, auch wenn die Funktionalität seit watchOS 9.1 freigeschaltet ist. Wir haben bei den deutschen Netzbetreibern nach den Gründen gefragt.

Was ist da los? Die Apple Watch beherrscht laut Apple Roaming (ab watchOS 9.1 und der Apple Watch Series 5). Doch viele Nutzer klagen, dass die Uhr einfach nicht roamen will. In einigen europäischen Netzen funktioniert die Nutzung bereits ganz gut, doch in anderen Ländern, darunter Spanien, ist die Uhr ohne iPhone nicht online zu bringen, Apfelpage.de berichtete.

Das sagen die Netzbetreiber

Wir haben die drei großen Netzbetreiber nach den Gründen für diese Probleme befragt.

Am ausführlichsten antwortete die Telekom:

Alle LTE Watches haben Bauart bedingt eine stärkere Abhängigkeit von VoLTE Roaming als Smartphones. Die weltweite Unterstützung von VoLTE Roaming ist allerdings noch sehr eingeschränkt. Gerade in Europa nimmt die VoLTE Unterstützung in den Mobilfunknetzen erst langsam Fahrt auf.

Der Zusammenhang mit der Sprachtelefonie über LTE (VOLTE) war schon zuvor in den Fokus der Ursachensuche geraten. Speziell auf das Roaming in Spanien angesprochen, erklärte ein Unternehmenssprecher:

Für die Telekom hat der Abschluss neuer VoLTE Roamingabkommen Priorität. Die Liste der VoLTE Roamingpartner wächst kontinuierlich. Ein Abkommen besteht mittlerweile auch mit einem Betreiber in Spanien.

Vodafone äußerte sich ebenfalls. In der deutlich knapperen und etwas absonderlich formulierten Stellungnahme wird auch auf noch ausstehende Roaming-Vereinbarungen verwiesen. Diese bestünden bereits mit Partnern in Italien und den USA.

Für Nutzer, die in andere Länder reisen, macht der Anbieter aber Hoffnung: Man sei zuversichtlich, das Roaming schon in wenigen Wochen in weiteren Ländern anbieten zu können.

Telefonica antwortete sich bis Redaktionsschluss dieses Artikels gar nicht auf unsere Anfrage. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sofern noch eine Stellungnahme eintrifft.

