iOS 16.3.1: Apple bereitet kleines UPdate vor

Apple bereitet aktuell offenbar ein kleineres iOS-Update vor, das nach der noch nicht allzu lange zurückliegenden Veröffentlichung von iOS 16.3 eingeschoben wird. Es dürfte noch verbliebene Probleme lösen, die als so dringlich angesehen werden, dass sie nicht bis iOS 16.4 warten können.

Apples letztes Update hat die Versionsnummer von iOS auf 16.3 angehoben und einige neue Funktionen am iPhone und iPad verfügbar gemacht. Doch bevor das nächste größere Update erscheint, wird Apple wohl eine kleinere Aktualisierung einschieben.

In den Logfiles verschiedener Seiten, darunter MacRumors, taucht aktuell vereinzelt die Versionsnummer 16.3.1 in den Zugriffen auf. Ein solches kleineres Update legt Apple häufiger dann ein, wenn man Bugs und Probleme mit einem Hotfix beheben möchte, der nicht bis zum nächsten großen Update warten kann oder soll. iOS 16.3.1 wird wohl irgendwann im Februar für alle Nutzer veröffentlicht.

Wann startet die nächste Beta-Runde?

Auch die nächste größte Aktualisierung wird aber bei Apple bereits intern getestet: iOS 16.4 ist bislang aber noch nicht in die Beta-Phase gestartet. Deren Start wird allerdings täglich erwartet. Häufig beginnt ein neuer Beta-Zyklus bereits einen Tag nach dem Release eines vorangegangenen Updates, diesmal lässt sich Apple mehr Zeit. Noch immer stehen eine Reihe von Apple angekündigter Neuerungen aus. Eine ganze Liste an Features hat Apple in den letzten Jahren angekündigt, aber nicht geliefert.

