Apple Watch Series 6 kommt wohl ohne runderneuertes Display

Die Apple Watch wird die neue Micro-LED-Technik für Displays wohl noch nicht dieses Jahr bekommen. Auf Twitter hat ein bekannter Leaker mögliche Details zum Display der Apple Watch Series 6 geträumt.

Das Display der Apple Watch wird sich wohl noch nicht in diesem Jahr wesentlich weiterentwickeln. Auf Twitter fanden sich unlängst Leaks über das Display der Apple Watch Series 6. Danach wird Apple die Panels für die diesjährige Apple Watch wohl erneut bei seinem Haus- und Hof-Lieferanten der letzten Jahre bestellen.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 31, 2020