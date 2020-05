14 Zoll-MacBook Pro: Auf Twitter lebt die Hoffnung weiter

Das MacBook Pro kommt womöglich doch noch in einer Version mit 14 Zoll-Display. Gerade erst wurde zwar ein aktualisiertes MacBook Pro 13 Zoll auf den Markt gebracht, die Hoffnung auf ein größeres kleines MacBook Pro muss man aber vielleicht dennoch noch nicht verlieren.

Da waren einige Kunden doch ziemlich enttäuscht: Kürzlich hat Apple das MacBook Pro 13 Zoll aktualisiert. Die Version von 2020 kommt mit flotterem Prozessor, größeren SSDs und mehr Arbeitsspeicher und dem neuen Magic Keyboard nicht zu vergessen. Eine Sache kam aber nicht: Das größere Display. Dabei hatten sich für gewöhnlich gut informierte Analysten wie Ming-Chi Kuo im Vorfeld bereits darauf festgelegt, dass das neue MacBook Pro auch ein größeres Display bekommen wird, nachdem letztes Jahr das 16 Zoll-Modell präsentiert worden war.

Ein 14 Zoll-MacBook Pro ist aber vielleicht dennoch noch nicht vom Tisch.

Ein Tweet spricht nun aber doch von einem MacBook Pro 14 Zoll. Dieses soll allerdings erst im nächsten Jahr erscheinen.

in my dream MBP14 next year

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020