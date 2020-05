27 Zoll-iMac, iPad Pro und 16 Zoll-MacBook mit Mini-LED-Display sollen nächstes Jahr kommen

Nächstes Jahr will Apple seine Offensive für neue Mini-LED-Displays in verschiedenen Produkten starten. Neben einem aktualisierten 16 Zoll-MacBook Pro und einem iPad Pro mit Mini-LED-Display, soll auch ein iMac mit einem 27 Zoll-Monitor die neue Technik erhalten. Beobachter hatten in der Vergangenheit bereits einen erheblichen Gewinnsprung mit der Einführung der neuen Technik in Verbindung gebracht.

Im kommenden Jahr starten gleich mehrere Produkte von Apple, die ein Mini-LED-Display besitzen sollen. Der Analyst Jeff Pu von der Analysefirma GF Securities schreibt in einer aktuellen Notiz für Investoren, Apple werde unter anderem ein iPad Pro mit einem 12,9 Zoll-Display, das ein Mini-LED-Panel besitzen soll, auf den Markt bringen. Diese Prognose wurde bereits verschiedentlich von mehreren Beobachtern geäußert, Apfelpage.de berichtete.

Darüber hinaus soll es ein Update für das 16 Zoll-MacBook Pro mit Mini-LED-Display geben, so Pu. Auch hierüber wurde bereits mehrfach spekuliert, wobei noch Unklarheit darüber herrscht, ob Apple sein größtes macBook dieses oder nächstes Jahr aktualisieren wird.

Neuer iMac mit Mini-LED-Display soll 2021 kommen

Und schließlich sieht der Analyst auch einen neuen iMac, der erstmals mit Mini-LED-Display ausgestattet werden soll. Laut Jeff Pu handelt es sich hierbei um ein 27 Zoll-Modell. Die Mini-LED-Technik bietet zu OLED-Panels vergleichbare Vorzüge wie starke Kontraste, hohe Helligkeitswerte und eine hohe Energieeffizienz. Apple investiert aktuell einen Betrag in der ungefähren Höhe von 300 Millionen Dollar in eine taiwanische Fabrikationslinie, um die Produktion der neuen Panels zu beschleunigen, Apfelpage.de berichtete. Die neuen Displays würden Apple zudem möglicherweise in zunehmender Weise unabhängig vom aktuell noch bestehenden Quasi-Monopol in Form von Samsung Display machen. Weitere Experten prognostizieren wie berichtet zudem einen deutlichen Sprung nach oben der Verkaufszahlen für den Fall, dass Apple in größerem Umfang auf die neuen Displays setzt. diese Vermutung harrt aber noch ihrer Bestätigung.

