Apple Watch S9 mit stärkerem Chip | neuer iOS 17-Maps-Lockscreen | Store-Mitarbeiter verhandeln für Trinkgeld – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Endlich tut sich wohl was beim Chip der Apple Watch. Hier hat sich über Jahre nicht viel bewegt, doch das könnte sich im Herbst ändern. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat für die Apple Watch seit Jahren mehr oder weniger den selben Chip eingesetzt, auch wenn man die Nummer immer weiter fleißig hoch gezählt hat. Der S9 soll das aber nun tatsächlich ändern, wie es heißt, hier dazu mehr.

iOS 17 soll den Sperrbildschirm verändern

Zumindest bei einer Navigation mit Apple Maps. Hier soll statt des aktuellen Karten-Lockscreens eine neue Ansicht erscheinen, in der die Navigation in den regulären iOS-Sperrbildschirm eingebettet ist. Wie das hoch spekulativ aussehen könnte, seht ihr hier.

Apple-Mitarbeiter verhandeln für mehr Geld

Mitarbeiter im Apple Store wollen mehr Gehalt und auch Trinkgeld annehmen können, so weit, so nachvollziehbar. Interessant und für Apple besonders an der Forderung ist, dass diese erstmals mit einer Gewerkschaft im Rücken der Arbeiter vorgetragen wird. Apple hat aber ein Problem mit Gewerkschaften, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple Arcade wächst wieder. Gleich 20 neue Titel wurden dem Spieledienst hinzugefügt, einen Überblick findet ihr hier. Einen davon haben wir uns zudem im AppSalat einmal näher angeschaut.

Indien soll Apples neues China werden.

Und zwar nicht nur bei der Produktion: Apple möchte in Indien in Zukunft auch beim Verkauf in Indien ähnliche Erfolge feiern, wie zuvor in China, hier die Infos.

Und über einen interessanten Film, der ab demnächst auf Amazon Prime läuft, könnt ihr hier mehr lesen.

Damit darf ich euch einen entspannten Dienstag wünschen.

