„Air – Der große Wurf“ ist ab nächste Woche auf Prime Video abrufbar

Schaut man sich Instagram, Facebook und Tik-Tok an, gehören sich vermarktende Sportler zum Alltag. In Deutschland beispielsweise gehören Lisa Buckwitz, Goldmedaillengewinnern und Playmate sowie Alicia Schmidt, Leichtathletin, zu den beliebtesten Sportlern auf Instagram mit diversen Werbeverträgen. Anfang der 1980er Jahre war das noch gänzlich anders, bis 1984 die Bulls Michael Jordan drafteten und ebenjener Jordan einen Deal mit Nike, damals ein unbedeutender Artikel, für Sportartikel für eine Schuhlinie unterzeichnete. Der Rest zum meist vermarkteten Sportler aller Zeiten ist Geschichte.

Audiobiografischer Film „Air – Der Große Wurf“ erscheint auf Prime Video

Die Einleitung ist sicherlich zu lang, doch angemessen. Michael Jordan und der Deal mit Nike haben das Marketing von Firmen für Sportequipment sowie das Standing der Sportler nachhaltig verändert – und das bereits in einer Zeit, als es weder Facebook, noch Instagram und Co. gab. Die Story wurde nun mit Ben Affleck und Matt Damon in den Hauptrollen verfilmt, wobei Affleck hier erstmals Regie führte. Der Film wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommen und nun das Beste – der Film ist ab kommender Woche auf Prime Video kostenfrei zu streamen.

Weitere Schauspieler in dem Film sind unter anderem Viola Davis sowie Marlon Wayans, einer der Brüder von Damon Wayans.

Ab dem 12. Mai. 23 verfügbar

Der Autor dieser Zeilen wird sich den Film definitiv ansehen und kann das Erscheinungsdatum kaum abwarten. Ab dem 12. Mai 23 steht der Film für Kunden von Amazon Prime auf Prime Video ohne Aufpreis zur Verfügung. Das ist ein echter Coup, da der Film erst am 06. April 2023 in den deutschen Kinos anlief. Prime Video ist kostenfrei in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Diese kostet jährlich nun 89,00 Euro. Alternativ lässt sich das Paket auch monatlich buchen, dann liegt der Preis bei 8,99 Euro.

