AppSalat: Den Verkehr leiten mit Apple Arcade und Mini Motorways

Totgesagte leben länger! Fast ein halbes Jahr ist es her, dass wir das letzte Mal eine App im AppSalat vorgestellt haben. Ab sofort werden wir uns wieder in regelmäßiger Unregelmäßigkeit mit spannenden Apps beschäftigen, die entweder frisch auf den Markt gekommen sind oder auf dem besten Weg zum Dauerbrenner sind.

Schnallt euch an, in dieser Ausgabe des AppSalat wird es hektisch im Straßenverkehr. Mit Mini Motorways wollen wir euch heute ein Spiel vorstellen, dass durch sein geniales Spielprinzip und seine minimalistische Umsetzung überzeugt.

Haltet den Verkehr am Laufen mit Mini Motorways

Im Stau stehen gehört im realen Leben mit zu den nervigsten Umständen, die man sich so vorstellen kann. Während wir ausdrücklich nicht empfehlen, unseren heutigen Spieletipp am Steuer zu spielen, um im Stau Zeit totzuschlagen, solltet ihr euch Mini Motorways daheim auf der Couch anschauen, wenn ihr den stressigen Berufsverkehr hinter euch gelassen habt.

Bei Mini Motorways geht es darum, Häuser mit Fabriken zu verbinden. Häuser mit jeweils zwei Autos sowie die Fabriken mit mal mehr, mal weniger großen Parkplätzen werden zufällig auf der Karte platziert. Eure Aufgabe ist es, die Gebäude auf möglichst direktem Weg mit Straßen zu verbinden, damit die Fahrzeuge zu den Fabriken kommen, um dort Punkte abzuholen. Im Laufe der Zeit entstehen immer mehr Häuser und immer mehr Fabriken, welche in immer kürzeren Abständen Punkte produzieren. Damit der Verkehr am Laufen bleibt, müsst ihr also klug agieren. Vermeidet Staus, es ist ein Spiel gegen die Zeit. Sollten es die Autos nicht rechtzeitig zu den Fabriken und wieder zurück schaffen, verliert ihr das Spiel. Zur Auswahl stehen euch dabei zahlreiche Karten nach realen Vorbildern wie Los Angeles, München oder Shanghai.

Mini Motorways: Exklusiv bei Apple Arcade

Um das Verkehrsaufkommen besser regeln zu können, stehen euch Features wie Ampeln, Kreisverkehre, Brücken und Autobahnen zur Verfügung. Probiert das ganze mal aus, aber Vorsicht: Der Suchtfaktor ist bei Mini Motorways maximal hoch. Das Spiel gibt es exklusiv bei Apple Arcade, was ihr entweder in eurem Apple One Abo habt oder kostenlos testen könnt. Im Anschluss kostet Apple Arcade 4,99 Jahr im Monat oder 49,99 Euro im Jahr. Mini Motorways lässt sich auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac und sogar auf dem Apple TV spielen.

