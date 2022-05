Home Daybreak Apple Apple Watch S8 mit Temperaturmessung? | EU will Apple Pay öffnen | AirTags werden lauter – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple könnte die Apple Watch in der kommenden Version mit einem neuen Sensor ausstatten. Dabei stößt man aber auf nicht geringe Herausforderungen und Apples Health-Entwicklung steckt zuletzt etwas in der Sackgasse. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Die Apple Watch hat in den letzten Jahren nicht viel dazu gelernt in Sachen Health. Die kommende Generation könnte das allerdings ändern: Dann nämlich könnte die Apple Watch Series 8 einen Sensor zur Messung der Körpertemperatur erhalten. Angeblich soll dieses Feature bereits für die Apple Watch Series 7 geplant gewesen sein, doch Apple stieß hier auf unerwartet schwierige Aufgaben bei der Entwicklung, hier dazu mehr.

Apple stört die Kreise der EU

Unter den Apfelpage.de-Lesern scheint die Überzeugung weit verbreitet zu sein, multinationale Konzerne könnten dem Verbraucher besser dienen, als demokratisch gewählte Repräsentanten. Man muss die Konsequenz dieser Überzeugung bewundern, dennoch würde ich zumindest doch hoffen, dass wir nie von Apple, Amazon und Google regiert werden. – das als kurze Einleitung zu der Frage, ob Apple Pay eine Gefahr für den Wettbewerb auf dem iPhone ist. Die EU ist sich da sicher, sie hat daher eine Beschwerde gegen Apple formuliert, hier dazu die Infos.

Die AirTags sollen lauter klingen

Die jüngste Aktualisierung für die AirTags wird den Signalton der münzgroßen Tracker lauter werden lassen, das wurde zuletzt bekannt. Apple hatte vor wenigen Tagen ein Update für die AirTags veröffentlicht, es wird allerdings erst Mitte Mai auf die Geräte der Nutzer gelangen, hier dazu die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat die niederländischen Kartellwächter mit seinen jüngsten Vorschlägen zur Beilegung des Konflikts nicht überzeugt. Die Aufsichtsbehörde hat Auflagen verhängt, die von Apple nicht in der geforderten Weise eingehalten werden, daher behält sich der Regulierer weitere Maßnahmen vor, hier dazu die Infos.

Apple TV+ und Co. sollen in Großbritannien stärker kontrolliert werden.

Der Zuschauer soll vor beleidigenden und diskriminierenden Inhalten geschützt werden, daher sollen Dienste wie Apple TV+ und Netflix in Großbritannien an die kürzere Leine, hier die Infos.

WhatsApp will den Status pushen.

WhatsApp möchte die Status-Posts der Nutzer in Zukunft noch mehr Nutzern zeigen, daher werden diese den Anwendern bald noch an anderer Stelle begegnen, hier die Infos.

Und über eine Verlängerung für eine Serie auf Apple TV+ wollen wir euch auch noch kurz informieren.

Damit darf ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch noch einen entspannten Tag.

