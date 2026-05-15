iOS 27-Funktionen | iPhone Ultra-Diskussion – Apfelplausch #443

Roman und Lukas nutzen den Feiertag und sprechen über aktuelle und kommende iOS-Versionen, ihre Vorstellungen eines persönlichen KI-Assistenten und das iPhone Ultra. Viel Spaß beim Hören!

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0:00 : Offizielle Antwort: Telekom unterstützt neue RCS-Verschlüsselung

: Offizielle Antwort: Telekom unterstützt neue RCS-Verschlüsselung 06:35 : iOS 27: Ein Bloomberg-Bericht schlägt Wellen

: iOS 27: Ein Bloomberg-Bericht schlägt Wellen 30:50 : Neues vom Fold: Wer will das iPhone Ultra?

: Neues vom Fold: Wer will das iPhone Ultra? 55:32: Mac: Kommt das große Intel-Comeback?

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