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15. Mai 2026

Fabian Schwarzenbach

iOS 27-Funktionen | iPhone Ultra-Diskussion – Apfelplausch #443

Roman und Lukas nutzen den Feiertag und sprechen über aktuelle und kommende iOS-Versionen, ihre Vorstellungen eines persönlichen KI-Assistenten und das iPhone Ultra. Viel Spaß beim Hören!

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  • 0:00: Offizielle Antwort: Telekom unterstützt neue RCS-Verschlüsselung
  • 06:35: iOS 27: Ein Bloomberg-Bericht schlägt Wellen
  • 30:50: Neues vom Fold: Wer will das iPhone Ultra?
  • 55:32: Mac: Kommt das große Intel-Comeback?

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