Google Maps kann Tickets der Deutschen Bahn verkaufen und bekommt zudem bessere Echtzeitdaten

Apple Karten und Google Maps liefern sich einen harten Wettstreit, welche der beiden Lösungen mehr Komfort für iPhone‑Nutzer bietet. Die hauseigene Lösung punktet mit dem deutlich höherwertigen Look, Google Maps ist im Hinblick auf Funktionalität noch klar in der Führung. Nun bekommt die Navigationslösung von Google Maps für Berufspendler ein großes Update – Grund dafür ist eine Rüge des Bundeskartellamts. Die Deutsche Bahn muss bessere Echtzeitdaten bereitstellen und zudem den Verkauf von Tickets ermöglichen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Fahrkarten der Deutschen Bahn können in Google Maps gekauft werden

Die Deutsche Bahn und Google bauen ihre Kooperation weiter aus: Künftig sollen Nutzer in Google Maps DB-Tickets direkt über integrierte Kaufbuttons buchen können, während Echtzeitdaten aus dem Regionalverkehr für präzisere Reiseinformationen sorgen. Dadurch lassen sich Verbindungen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln einfacher vergleichen und direkt planen. Nach Angaben der Bahn soll der Ticketkauf ohne zusätzliche Umwege die Nutzung deutlich vereinfachen, zugleich verbessert die Echtzeitdarstellung von Zügen die Reiseplanung. DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld spricht von einem wichtigen Schritt für mehr Komfort im Nahverkehr, während Google-Manager Timo Rang den besseren Zugang zu präzisen Echtzeitdaten und die Förderung klimafreundlicher Mobilität hervorhebt.

Nicht ganz freiwillig

Die vertiefte Kooperation ist indes nicht ganz freiwillig auf den Weg gebracht worden. Das Bundeskartellamt hatte die Deutsche Bahn bereits vor zwei Jahren massiv gerügt, dass man Drittanbietern und Mobilitätsplattformen nur unzureichenden Zugriff auf Echtzeitdaten bezüglich der Verbindungen gewährte. Für die Kartellbehörden spielte dabei auch keine Rolle, dass die DB Regio AG und die DB Fernverkehr AG mit Google Maps seit 2020 eine Partnerschaft pflegen.

Dies ändert sich nun, dennoch bleiben einige Fragen offen: so ist derzeit noch unklar, wie genau der Kauf von Fahrkarten in Google Maps umgesetzt wird und ob über Google Maps auch der Zugriff auf spezialisierte Angebote, Rabattaktionen etc. möglich ist. Ebenfalls offen ist, ob man weiterhin einen Login bei der Deutschen Bahn benötigt.