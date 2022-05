Home Apple Missbrauch von Marktmacht: EU nimmt sich Apple Pay vor

Missbrauch von Marktmacht: EU nimmt sich Apple Pay vor

Apple verstößt durch die Ausgestaltung kontaktloser Zahlungen an iPhone und Apple Watch gegen EU-Recht. Nur Apple Pay eignet sich zur Zahlung per NFC, alternative Dienste müssen Umwege nutzen, damit missbrauche Apple seine Marktmacht, so die EU.

Es war bereits abzusehen: Die EU-Kommission sieht ein Problem bei Apples kontaktlosen Zahlungen an iPhone und Apple Watch. In einer Beschwerde der EU arbeitet die Kommission die Problematik heraus: Einzig per Apple Pay können Zahlungen per NFC durchgeführt werden. Auf diese Weise schränkt Apple den Wettbewerb ein, so die Kommission.

Hieraus ergebe sich ein Missbrauch der Marktmacht, denn Apple kommt in der EU auf einen erheblichen Marktanteil.

Öffnung der NFC-Schnittstelle wird von Apple abgelehnt

Apple antwortete hierauf das, was es immer antwortet, wenn die geschlossene NFC-Schnittstelle angesprochen wird. Einerseits verweist man auf viele verfügbare Zahlungsdienste, andererseits zieht man sich auf den Aspekt der Sicherheit des Nutzers zurück.

Die Einnahmen aus den Transaktionsgebühren, die Apple durch die Nutzung von Apple Pay zufließen, werden hierbei nicht erwähnt.

Eine Einordnung

Die Auffassung von Apple dient in erster Linie der Stützung des eigenen Geschäftsmodells, genauer des Services-Segments, das im Apple-Ökosystem seit Jahren das stärkste Wachstum generiert.

Die Sicherheit der Nutzer ist für Apple ein gern genutztes Argument, den Wettbewerb zu behindern, vor allem auch, weil es so schlüssig scheint: Gerade bei Geldangelegenheiten versteht der Verbraucher keinen Spaß und möchte nach Möglichkeit auch noch das kleinste Risiko ausschließen.

Am Ende bleibt aber eine Tatsache: Apple Pay ist die einzige NFC-Zahlungsweise, die am iPhone ohne große Anstrengungen umgesetzt werden kann. Inzwischen unterstützen zwar viele Banken Apple Pay, aber nicht alle. Von allen Apple Pay-Transaktionen erhält Apple einen Bruchteil – er ist winzig und muss vom Händler beziehungsweise zumeist der abwickelnden Bank getragen werden. Auch Kreditkartengesellschaften erheben Transaktionsgebühren. Apple Pay ist nicht auf dem Smartphonemarkt in Europa, wohl aber unter iOS ein Monopol, eines, das Apples Kassen füllt.

Kleinere Unternehmen kommen mit eigenen Zahlungsmöglichkeiten nicht auf das iPhone, unter Android sind dagegen beliebige Wallets nutzbar. Das Vorgehen der EU gegen Apple Pay ist somit folgerichtig.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!