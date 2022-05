Home Apps WhatsApp: Status-Posts sollen mehr Nutzer erreichen

WhatsApp: Status-Posts sollen mehr Nutzer erreichen

WhatsApp möchte sein Status-Feature offenbar prominenter platzieren. Die Stories in WhatsApp werden Nutzern bald nicht nur im Status-Tab angezeigt, das zeigen erste Funktionstests.

WhatsApp hat seit einigen Jahren eine eigene Umsetzung der Stories, die von vielen anderen Netzwerken bekannt ist: Den WhatsApp Status. Die hier gepusteten Bilder, Links und Texte sind für Kontakte nur 24 Stunden sichtbar. Die Popularität von WhatsApp Status kann allerdings nicht mit der Beliebtheit der Stories etwa auf Instagram oder Snapchat mithalten, daran möchte WhatsApp etwas ändern. Die Status-Posts sollen auch in den Unterhaltungen angezeigt werden.

WhatsApp arbeitet an einer größeren Reichweite von Status-Posts

In Zukunft sollen Status-Posts von Nutzern auch in Chat-Unterhaltungen angezeigt werden, wenn der Nutzer auf das Profilbild eines Kontakts klickt. In dem Fall wird, falls vorhanden, auch der jüngste Status-Post angezeigt, das zeigen Funde in den Betas vn WhatsApp Desktop. Allerdings soll das neue Feature auch bald für iOS und Android kommen.

Zweifellos erreicht WhatsApp so kurzfristig eine größere Reichweite für Status-Posts, ob die Nutzer die Neuerung mehrheitlich begrüßen werden, bleibt indes aber abzuwarten.

Wann die neue Funktion für alle Plattformen erhältlich sein wird, ist noch nicht klar, in der Regel lässt sich WhatsApp mit der finalen Freigabe neuer Features einige Zeit. Nutzt ihr den WhatsApp-Status selbst häufiger oder schaut ihr nur Posts anderer Nutzer an?

