Schutz vor beleidigenden Inhalten: Apple TV+, Netflix und Co. sollen in Großbritannien schärfer reguliert werden

Apple TV+, Netflix und Co. könnten in Großbritannien bald einer neuen Regulierung unterworfen werden. Ein Entwurf skizziert, dass Streamingdienste auf der Insel in Zukunft ähnlich reguliert werden wie konventionelles Fernsehen. Zuschauer sollen sich so etwa effektiver über Inhalte beschweren können, doch es bleiben Fragen offen.

Im Vereinigten Königreich wird eine schärfere Regulierung von Streamingdiensten vorbereitet. Ein Weißbuch beschreibt Pläne, Streamingdienste wie Netflix wie lineare TV-Sender zu behandeln. Dies würde die Verbraucher etwa befähigen, sich besser über aus ihrer Sicht schädliche Inhalte zu beschweren. Anlaufstelle wäre die britische Aufsichtsbehörde für Medien Office of Communications (Ofcom), die die Regulierung auch praktisch durchsetzen soll.

Bis zu 5% des Jahresumsatzes als Sanktion

Die verschärften Vorgaben sollen Streamingdienste verpflichten, den Ansprüchen an den Schutz von Minderheiten, der Privatsphäre, sowie vor schädlichen oder beleidigenden Inhalten Rechnung zu tragen. Jeder Verstoß kann mit einer Strafzahlung in Höhe von 250.000 Pfund oder 5% des Jahresumsatzes des Dienstes belegt werden, je nachdem, welche Strafe höher ausfällt.

Es solle sichergestellt werden, dass multinationale Konzerne einer effektiven Regulierung im britischen Markt unterworfen werden, heißt es. Die Googles, Apples und Disneys dieser Welt böten Komfort durch große Auswahl und Integration, doch diese Dienste besitzen inzwischen große Datenmengen ihrer Nutzer. Ein verbraucherfreundlicher Umgang mit diesem Datenschatz müsse sichergestellt werden.

Regulierungen dieser Art sind nicht neu: In Frankreich werden TV- und Radiostationen etwa schon lange verpflichtet, eine Quote französischsprachiger Inhalte einzuhalten. Ob die Regulierung in Großbritannien diesem Beispiel folgen wird, ist noch nicht klar. Noch sind die Vorschläge etwas ungenau gefasst. Bis eine entsprechende Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.

