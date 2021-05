Home Daybreak Apple Apple Watch S7 bunt und eckig? | iPad Pro-Reviews vor Marktstart | Android nimmt Anleihen bei iOS – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wird die Apple Watch etwa bunt und eckig? Das behauptet zumindest Jon Prosser. Nun ist es mit seinen Leaks ja so eine Sache. Manchmal stimmt’s, manchmal nicht. Man wird sehen. Ganz sicher jedoch ist, dass morgen das neue iPad Pro in den Handel kommt und die ersten Reviews sind schon online gegangen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Morgen startet der Verkauf des neuen iMac 24 Zoll (hier erste Reviews) und des neuen iPad Pro: Auch hierzu gibt es inzwischen erste Reviews. Eine allzu kritische Analyse darf man sich hier freilich nicht erwarten, aber eine grobe Orientierung geben sie dann doch, hier ein wenig mehr Details.

Wird die Apple Watch bunt?

Das behauptet zumindest Jon Prosser. Und eckig soll sie auch werden. Überhaupt scheint das ja aktuell der neue Trend bei Apple zu sein, ganz abwegig wäre es also nicht. Andererseits ist bei Leaks von Prosser immer Vorsicht geboten, hier geht’s zum Video und den Details.

Apples Color Balance-Feature überzeugt nicht unbedingt immer

Mit dem neuen Apple TV 4K stellte Apple auch ein neues Software-Feature vor, das ab tvOS 14.5 auch auf älteren Modellen verfügbar wurde: Mit Color Balance und einem iPhone mit Face ID soll das Bild ganz geschwind deutlich verbessert werden – dumm ist nur, dass das Bild teilweise aber sogar eher schlechter wurde. Wir haben über einen entsprechenden Test vom Profi berichtet und ihr habt reichlich eigene Erfahrungen dazu beigesteuert.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Und da wäre auf jeden Fall die Google I/O zu nennen: Nicht im Apple-Universum angesiedelt, ist es aber dennoch neben der WWDC die wichtigste Entwicklerkonferenz der Smartphonebranche, denn hier wird mit der jeweils nächsten Android-Version faktisch die Zukunft für einen großen Teil Smartphonemarkt vorgestellt. Entsprechend seiner Bedeutung, haben wir diesem Ereignis auch einen umfangreichen Bericht über die vorgestellten Neuerungen gewidmet.

Neue Betas gab es auch.

Das volle Programm: iOS 14.7 Beta 1, macOS Big Sur 11.5 Beta 1, sowie watchOS 7.6 und tvOS 14.7 Beta 1, ja wo soll denn das nur alles noch hinführen…

Phil Schiller äußert sich zu den Kosten der WWDC.

Und wie diese Kosten Apple Jahr für Jahr auf die Bilanz gedrückt haben: Mit rund 50 Millionen Dollar hat die WWDC Apple stets auf die Bilanz gedrückt, hatte der Ex-Apple-Marketingchef im Prozess mit Epic zu Protokoll gegeben, hier dazu mehr.

Das iPad Pro macht Probleme bei der Produktion.

Konkret ist es das Mini-LED-Display, das die Fertigung des iPad Pro mit 12,9 Zoll ausbremst. Daraus könnten sich längere Lieferzeiten ergeben, hier dazu mehr.

Corona bremst weiter die Fertigung in der Lieferkette.

Neben Indien ist nun auch Vietnam Schauplatz einer beschränkten Produktion für Apple in Folge eines lokalen Ausbruchs von Covid-19. Einige Fabriken mussten aus diesem Grund schließen, hier dazu mehr.

Wir dagegen haben den Tag damit eröffnet: Ich wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

