Prosser: Bunte MacBook Air mit M2 kommen – Was meint ihr?

Kommen sie wieder? Die bunten MacBooks? Das sagt zumindest Jon Prosser in seinem neusten Video, der mit dieser Einschätzung schon bei den iMacs richtig lag.

Wir hatten hier auf Apfelpage schon über ein Konzept berichtet und im Apfelplausch darüber spekuliert. Die MacBooks könnten dem Beispiel des neuen iMacs folgen und in bunten Farben daherkommen. Ganz nach dem Motto der früheren iBooks.

Nun hat diese Pläne jener Leaker bestätigt, der ursprünglich zum ersten Mal über die bunten iMacs berichtet hatte. Jon Prosser. In seinem neuen Video zitiert er Quellen, die ein blaues MacBook in Apples Laboren gesichtet haben. Die Vermutung liegt nahe, dass es also MacBook-Air-Prototypen gibt, die in mehreren Farben geplant sind. Am wahrscheinlichsten gilt die Einführung eines bunten Designs bei den MacBook-Air-Modellen mit M2-Chip, die 2022 kommen könnten.

Sehen so die neuen MacBooks aus?

Zurück zum alten Schema?

Einer der Entscheidungen, mit denen Steve Jobs das Unternehmen in den 90er-Jahren gerettet haben soll, ist jene der Portfoliominimierung. Es gab je einen Rechner für Pros und für Normalos in den Kategorien „Desktop“ und „Portable“. Insgesamt also zunächst nur vier Rechner.

Auf heute übertragen wären das zwar mehr Modelle, aber man hat zumindest alte Kategorien wie den iMac Pro oder das MacBook 12 Zoll fallengelassen. Folglich könnte es künftig die MacBook Air und iMacs in bunten Farben geben (für die Massen) und den großen iMac und die MacBook Pros in einem professionelleren Look. Wie damals eben.

Was Apple genau plant, steht wie immer in den Sternen. Schon Ende dieses Jahres sollen wir aber Einblicke in die Zukunft der MacBooks Pros bekommen und vielleicht ja sogar neue MacBook Air-Designs.

Hättet ihr Interesse an bunten MacBooks oder allgemein einem Redesign?

