iPad Pro in ersten Reviews: Mini-LED-Display top, iPadOS eher nicht

Das iPad Pro 2021 startet demnächst in den Verkauf und die Schranke für Reviews ist gefallen. Die meisten Besprechungen von Apples neuem Tablet sind, wie sie immer sind: Weitgehend kritiklos und voll von Begeisterung. Allerdings kann man auch hier wieder auf einige etwas reflektierter Zeitgenossen im Tech-Journalismus vertrauen.

Nun sind auch die ersten Reviews zum neuen iPad Pro (Affiliate-Link) verfügbar, nachdem zuvor bereits die Review-Schranke für den iMac 24 Zoll gefallen war, Apfelpage.de berichtete: Was von diesen Vorbesprechungen zu halten ist, ist allerdings oft schwer zu sagen. Gerade vorwiegend auf YouTube aktive Tech-Blogger lassen sich zu solchen Gelegenheiten häufig nicht zu allzu kritischen Äußerungen zu einem neuen Produkt von Apple hinreißen.

Immerhin, von The Verge gibt es zumeist einen recht ausgewogeneren und pragmatischen Blick auf Apples Neuvorstellungen, das war beim iMac 24 Zoll so und so ist es auch beim neuen iPad Pro.

Das neue Mini-LED-Display schneidet in der allgemeinen Betrachtung hervorragend ab, dessen Fähigkeit, einzelne Bildbereiche zu verdunkeln oder heller zu machen, beeindruckt die Rezensenten.

Das iPad Pro im Video besprochen

An dieser Stelle lassen wir euch die Gelegenheit, euch selbst ein Bild der Eindrücke vom neuen iPad Pro zu machen.

Kritik gab es einzig am Umstand, dass auf dem iPad eben iPadOS läuft und Apple hier nach wie vor viel Potenzial verschenkt: Kein Final Cut Pro, keine iOS-App-Entwicklung, keine weiteren Apps von Apple für professionelle Anwender.

All die Performance des M1-Chips wirkt vor diesem Hintergrund ein wenig übermotorisiert. In einer weiteren Meldung hatten wir über Probleme in Zusammenhang mit der Fertigung des iPad Pro berichtet: Diese können in weiterer Folge zu weiter steigenden Lieferzeiten führen.

