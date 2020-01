Apple verkaufte 2019 60 Millionen AirPods und wird den Markt auf Jahre hinaus beherrschen

Apple hat im letzten Jahr rund 60 Millionen AirPods verkauft, die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. Auch für die nächsten Jahre steht zu erwarten, dass Apple bei den Totally Wireless-Produkten, wie Bluetooth-Kopfhörer ohne jedes Kabel auch genannt werden, die Marktführerschaft behaupten wird.

Im letzten Jahr nahm Bloomberg an, Apple werde den Absatz der AirPods im Vergleich zum Vorjahr glatt verdoppeln, nun scheint sich diese Vorhersage zu bestätigen. Nach aktuellen Daten der Marktforscher von Strategy Analytics hat Apple im Jahr 2019 rund 60 Millionen AirPods verkauft. Apple hätte die Verkäufe damit tatsächlich um fast 100% gesteigert. Apple wurde mit den AirPods damit zugleich eine fast schon marktbeherrschende Größe: Die AirPods machten rund die Hälfte der Verkäufe von Totally Wireless-Gadgets aus. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Xiaomi und Samsung, die jedoch kaum über jeweils 10% Marktanteil hinauskommen.

Apple wird für fünf Jahre bei Bluetooth-Headsets den Ton angeben

Wie es auch beim iPhone schon lange der Fall ist, nimmt Apple sich ein überproportional großes Stück des Umsatzkuchens im Markt der Totally Wireless-Produkte: Rund 71% der dort erzielten Umsätze gehen auf den Verkauf von AirPods zurück. Strategy Analytics schätzt, dass Apple mit den AirPods noch für fünf Jahre Marktführer bleiben wird, auch für den Fall, dass weitere Akteure in den Markt eintreten, werde Apple mit den AirPods dominant bleiben.

Diese neuen Akteure sind tatsächlich schon in Stellung gegangen: Mit Microsoft und Amazon haben zwei Branchengrößen, ein jeder mit einem komplexen Ökosystem im Rücken, eigene Totally Wireless-Headsets vorgestellt, die auf die eigene Produktlandschaft hin optimiert sind. Amazon ist mit seinen Echo Buds indes bis jetzt nur in den USA aktiv, Microsoft konnte seine Surface-Kopfhörer noch gar nicht an den Start bringen.

