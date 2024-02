Apple TV+ zeigt offiziellen Trailer für Peanuts-Special „Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin“

Apple TV+ hat sich zu einer veritablen Alternative im Markt der Streamingdienste etabliert und glänzt dabei mit einer Vielzahl an exklusiven Eigenproduktionen. Dazu zählen auch neue Inhalte rund um die beliebten „Peanuts“ und hier gibt es einen neuen Trailer.

Seit Beginn des Streamingdienstes sind die Peanuts ein zentraler Bestandteil für Apple TV+ und gelten insbesondere in Amerika als Publikums-Magnet. Demnächst wird es ein neues Special geben, was Apple TV+ wie folgt beschreibt:

„Die Entstehungsgeschichte für einen der beliebtesten Charaktere von Peanuts, das Special folgt Franklin, als er in eine neue Stadt zieht und neue Freundschaften durchzieht. Franklins Familie ist immer in Bewegung mit dem Militärjob seines Vaters, und überall, wo er hingeht, findet Franklin Unterstützung in einem Notizbuch, das mit den Ratschlägen seines Großvaters zur Freundschaft gefüllt ist. Aber wenn Franklin seine üblichen Strategien mit der Peanuts-Bande ausprobiert, hat er Schwierigkeiten, sich anzupassen. Das ist, bis er über das Soap Box Derby-Rennen in der Nachbarschaft erfährt – laut seinem Großvater liebt jeder einen Gewinner! Er ist sich sicher, dass der Gewinn des Rennens auch bedeuten wird, einige neue Freunde zu gewinnen. Alles, was er braucht, ist ein Partner, den er in Charlie Brown findet. Franklin und Charlie Brown arbeiten zusammen, um ein Auto zu bauen und werden dabei gute Freunde. Aber wenn sich das Rennen nähert, steigt der Druck – können ihr Auto und ihre neu entdeckte Freundschaft es bis zur Ziellinie schaffen?“