Apple TV+ verrät Starttermin der 2. Staffel „The Afterparty“

Apple TV+ hat mittlerweile eine Vielzahl an wirklich spannenden Serien im Portfolio. Etwas unter dem Radar fliegt dabei die Serie „The Afterparty“, die dem Genre Whodunnit zuzuordnen ist. Wer Spaß am Rätseln hat, darf sich auf die zweite Staffel freuen, die demnächst veröffentlicht wird.

Zweite Staffel startet Ende April

In der Serie steht Detective Danner, gespielt von Tiffany Haddish, im Mittelpunkt, die einen Mord aufklären muss. Das Ungewöhnliche an der Serie ist, dass jede Folge aus der Sicht einer anderen beteiligten Person erzählt wird. In der zweiten Staffel geht es um den Mord an einem Bräutigam, der aufgeklärt werden möchte und mit der einen oder anderen unerwarteten Wendung daherkommt. Die Serie dürfte vordergründig Fans von „Glass Onion“ und „Knives Out: Mord ist Familiensache“ oder Cluedo ansprechen. Wer miträtseln möchte, muss sich noch etwas gedulden. Die zweite Staffel, die insgesamt zehn Folgen umfasst, startet am 28. April exklusiv auf Apple TV+.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

