Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht Trailer und Starttermin für die Doku „The Dynasty: New England Patriots“

Apple TV+ veröffentlicht Trailer und Starttermin für die Doku „The Dynasty: New England Patriots“

Was der FC Bayern hierzulande in der Bundesliga ist, waren die New England Patriots in der NFL seit 2000 – nämlich das dominierende Team der Liga. Aktuelle ist davon nichts mehr viel zu sehen, doch das soll die Leistung des Teams aus Foxborough keinesfalls schmälern. Im kommenden Monat gibt es auf Apple TV+ eine Doku über die Dynastie und nun gibt endlich dann langersehnten Trailer.

Trailer ist nun verfügbar

Die Formel für den Erfolg war von außen betrachtet recht einfach: Ein an 199. Stelle gedrahteter Quarterback namens Tom Brady, ein Coaching-Guru namens Bill Belichick und Robert Kraft als Teameigner. Ganz so einfach ist es nicht, wie zehnteilige Dokumentation zeigt. Der nun veröffentlichte Trailer macht Lust auf mehr:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit Interviews mit Kraft, Belichick und Brady bietet die Serie beispiellosen Zugang zu und Erkenntnissen von früheren und gegenwärtigen Patriots-Spielern, Trainern und Führungskräften, darunter Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells und Jonathan Kraft; Ligabeamte und Sportjournalisten wie Roger Goodell, Al Michaels und Howard Bryant. Außerdem kommen prominente Fans wie Jon Bon Jovi oder Rupert Murdoch zu Wort

Läuft ab dem 16. Februar 24

Die Dokumentation soll Mitte Februar starten, nun ist auch der genaue Starttermin bekannt. Ab dem 16. Februar 2024 lässt sich die Doku exklusiv auf Apple TV+ streamen. Wir gehen davon aus, dass alle zehn Folgen zum Abruf bereitstehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!