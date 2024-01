Home iCloud / Services Apple TV+ und MLS kündigen Doku über die abgelaufene Saison an

Apple TV+ und MLS kündigen Doku über die abgelaufene Saison an

Spätestens seit dem Wechsel von Lionel Messi von PSG zu FC Inter Miami, dem Klub von David Beckham, ist die MLS deutlich populärer geworden. Die aktuelle Saison endete gerade und mit der Liga nutzt Apple die TV+ die Gelegenheit, eine neue Doku anzukündigen.

Doku mit bisher ungezeigten Einblicken

Seit Jahrzehnten arbeitet die MLS daran, ihren Bekanntheitsgrad signifikant zu steigern. Der Wechsel von Lionel Messi, immerhin als amtierender Weltmeister knapp sechs Monate nach dem Gewinn des WM-Titels mit den Gauchos, sowie die Zusammenarbeit mit Apple TV+ scheinen Früchte zu tragen. Heute kündigte der Streamingdienst via Pressemitteilung an, dass man eine einzigartige Doku über die gerade beendete Saison plane. Diese umfasse insgesamt acht Episoden und soll sowohl engagierten Fans als auch neuem Publikum einen definitiven, nie zuvor gesehenen Insider-Sicht auf die Liga ermöglichen und beleuchtet gleichzeitig alle größten Momente der Saison 2024. Einen konkreten Starttermin nennt der Streamingdienst indes nicht.

Wie kann Apple TV+ empfangen werden?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!