Home iCloud / Services Apple TV+: „The New Look“ startet zum Valentinstag 2024

Apple TV+: „The New Look“ startet zum Valentinstag 2024

Apple TV+ hat diverse hochwertige und spannende Serien am Start, zum Frühjahr 2024 kommen einige Neuzugänge dazu. Unter anderem eine Serie über Christian Dior, einen der bekanntesten Modeschöpfers der Welt. Die startet demnächst und wir haben ein paar Details.

Apple stellt Trailer bereit

Coco Chanel, Balenciaga und der damals aufstrebende Modedesigner Christian Dior lieferten sich während und nach dem Ende des 2. Weltkriegs einen erbitterten Kampf um die Krone der Modeschöpfer. Apple TV+ sicherte sich die Rechte an dem Stoff, der auf einer Vielzahl an wahren Begebenheiten basieren soll. Wer neugierig ist, kann nun einen Blick auf den Trailer werfen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die erste Staffel ist auf insgesamt 10 Folgen begrenzt, zum Start am 14. Februar werden die ersten beiden Folgen direkt zum Abruf bereitstehen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!