Apple TV+: Lily Gladstone gewinnt dank „Killers of the Flower Moon“ als erste Indigene Golden Globe als beste Hauptdarstellerin

Wer mit den NFL Playoffs nichts anfangen kann und stattdessen lieber auf visuell hochwertige Kost Wert legt, sollte sich den Film „Killers of the Flower Moon“ anschauen. Der sorgte zudem dank der hervorragenden schauspielerischen Leistung von Lily Gladstone für ein Novum in der Geschichte der Golden Globes.

Erste Indigene als beste Darstellerin ausgezeichnet

Bei den 81. Golden Globes konnte sich Lily Gladstone, welche die weibliche Hauptrolle in dem Film „Killers of the Flower Moon“ spielt, die Auszeichnung als beste Darstellerin sichern. Das ist deshalb eine bemerkenswerte Meldung, weil Lily Gladstone indigene Vorfahren hat und somit als erste Frau mit diesen Wurzeln einen Golden Globe als beste Darstellerin gewinnen konnte. Das enorme finanzielle Risiko, Brancheninsider gehen von Produktionskosten in Höhe von bis zu 200 Mio. US-Dollar aus, hat sich angesichts dieser PR-wirksamen Auszeichnung mehr als gelohnt.

Im Film geht es um den Umgang der weißen Siedler, nachdem auf dem Land der Osage-Indianer Öl gefunden wurde. Immer mehr Todesfälle sowie die wenig zielführenden Ermittlungen der örtlichen Polizeibehörden sorgten nicht nur für einen landesweiten Skandal, dies war auch der Grundstein für die Gründung des FBI.

Lässt sich nun auf Apple TV+ streamen

Der Film ist nun auch seit Kurzem auf Apple TV+ erhältlich. Abonnenten können den Film nun ohne zusätzliche Kosten streamen. Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

