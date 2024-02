Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „H/JACK“ an

Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „H/JACK“ an

Apple TV+ verfügt über eine Vielzahl an wirklich herausragenden Serien, zu denen auch „H/JACK“ zählt. In dieser Echtzeitserie spielt Iris Elba einen undurchsichtigen Vermittler, der während einer Flugzeugentführung seine Dienste anbietet. Fans der Serie dürfen sich nun auf Nachschub freuen.

Zweite Staffel bestätigt

Das Prinzip der Serie basiert auf dem gleichen Erzählprinzip wie „24“, eine Folge entspricht einer vollständigen Stunde. Nach dem Finale der ersten Staffel darf Sam Nelson wiederkehren, wie der Streamingdienst via Pressemitteilung erklärte. Zum genauen Inhalt konnte und wollte man jedoch noch nichts verraten. Elba ließ sich lediglich wie folgt zitieren:

„Es ist streng geheim, welche neue Situation sich für Sam Nelson entwickelt, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir die hohe Schlagzahl zurückbringen werden!“

Iris Elba ist zudem wieder als ausführender Produzent an Bord. Die zweite Staffel von „Hijack“ wird von zudem Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash bei 60Forty Films produziert.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!