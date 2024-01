Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die Doku „Messi´s World Cup: The Rise of a Legend“ an

Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die Doku „Messi´s World Cup: The Rise of a Legend“ an

Ob nun Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi der beste Fussballer aller Zeiten ist, wollen wir hier nicht klären – beide haben eine beeindruckende Karriere hingelegt. Rein von der Anzahl der Titel und Auszeichnungen hat der Argentinier aber die Nase vorne, nicht zuletzt aufgrund des Weltmeistertitels 2022. Hier wurde Messi von einem Kamerateam begleitet und die Doku wird auf Apple TV+ erscheinen. Dazu gibt es nun wichtige Neuigkeiten.

Trailer ist nun verfügbar

Die erste WM von Messi 2006 in Deutschland wird immer mit dem Aus im Viertelfinale verbunden sein, 2010 war man ebenfalls gegen Deutschland chancenlos und 2014 wiederum verlor man sogar das Finale – eben gegen Deutschland. Man kann also erahnen, wie groß der Druck der Gauchos auf den Schultern von Messi lastete. In der vierteiligen Doku, wo es zahlreiche Interviews mit Messi, Teamkollegen und Weggefährten gibt, kommt dies ebenso zur Ansprache wie der eigentliche Weg zum Titelgewinn. Nun ist der Trailer verfügbar und er macht Lust auf Mehr:

Schlussendlich konnte sich Argentinien in einem absolut hochklassigen Finale gegen die Franzosen um Mbappé durchsetzen, wobei der junge Franzose mit seinen drei Treffern im Finale mitsamt verwandeltem Elfmeter seinen Anspruch auf die Nachfolge von Messi deutlich machte. Die Doku bietet zudem auch einzigartige Einblicke in das Team und die Dynamiken der Albiceleste während des durchaus steinigen Wegs in das Endspiel.

Ab dem 21. Februar 2024 verfügbar

Wie bereits erwähnt, besteht die Dokumentation aus insgesamt vier einzelnen Folgen und dürfte auch Teil des Deals gewesen sein, mit dem man Messi den Wechsel in die MLS zum FC Inter Miami schmackhaft machen konnte – die wiederum hierzulande exklusiv von Apple TV+ gestreamt wird. Die Doku selbst wird ab dem 21. Februar 2024 online gestellt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

