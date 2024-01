Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „Constellation“ an

Wer auf spannende Serien steht, der wird bei Apple TV+ auf jeden Fall fündig. Gegen Ende Februar kommt eine weitere dazu, hier gibt es nun neben dem offiziellen Trailer auch den konkreten Starttermin.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer

Bei „Constellation“ mit Noomi Rapace in der Hauptrolle handelt es sich um eine Psychothriller-Serie, bei der die Figur, eine Astronautin, nach einer Mission im Weltall zurückkehrt und nichts mehr zu ihren Erinnerungen passen will. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach ihren Erinnerungen und nach der Wahrheit. Klingt ganz spannend. Ob das auch etwas für euch ist, kann dieser Trailer klären:

In der Serie spielen auch James D’Arcy („Agent Carter“, „Oppenheimer“), Julian Looman („Emily in Paris“, „The Mallorca Files“), William Catlett („A Thousand and One“, „The Devil You Know“), Barbara Sukowa („Voyager“, „Hannah Arendt“) mit, eine illustre Runde. Produziert wird die Serie von der Emmy-Preisträgerin Michelle MacLaren („Shining Girls“, „The Morning Show“, „Breaking Bad“), dem Oscar-Nominierten Oliver Hirschbiegel („Downfall“, „The Experiment“) sowie dem Oscar-Nominierten Joseph Cedar („Fußnote“, „Our Boys“)

Im Februar geht es los

Die erste Staffel wird insgesamt acht Episoden umfassen. Die ersten drei werden zum Start der Serie am 21. Februar 2024 ausgestrahlt, danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

