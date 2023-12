Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt mit „Palm Royale“ neue Dramedy-Serie an

Das kommende Frühjahr wird bei Apple TV+ ein Feuerwerk der Inhalte werden und es scheint ganz so, als wolle der Streamingdienst mit aller Macht die Preiserhöhung in den Hintergrund drängen. Denn man kündigte für den kommenden Frühling eine neue Dramedy-Serie an.

Es handelt sich bei „Palm Royale“ um eine Dramedy-Serie, welche der Streamingdienst mittels Pressemitteilung ankündigte. Die Hauptrolle wird von Kristen Wiig gespielt, inhaltlich geht es in das Jahr 19169 zurück. Die ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Simmons (Kristen Wiig) folgt, während sie sich bemüht, in die High Society von Palm Beach aufzusteigen. Als Maxine versucht, diese undurchlässige Grenze zwischen den Reichen und Schönen und den Armen zu überschreiten, stellt „Palm Royale“ die gleiche Frage, die uns heute noch verblüfft: „Wie viel von dir bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“

Die Serie debütiert auf Apple TV+ am 20. März 2024, zum Start lassen sich die ersten drei Folgen abrufen. Anschließend geht es bis zum Staffelfinale am 08. Mai 2024 im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

