Apple stoppt Signierung von iOS 17.2.1

Apple hat die Signierung von iOS 17.2.1 beendet. Damit können Nutzer nicht mehr zu der vorangegangenen Version zurückkehren. Diese war am 22. Januar von Apple an alle Nutzer verteilt worden. In der Regel beendet Apple die Signierung veralteter Versionen relativ bald nach der Veröffentlichung der letzten Aktualisierung.

Apple hat die Signierung von iOS 17.2.1 gestoppt. Damit ist es Nutzern nun nicht mehr länger möglich, auf die vorangegangene Version von iOS zurückzukehren. iOS 17.3 war am 22. Januar von Apple für alle Nutzer veröffentlicht worden. Das Update hatte unter anderem den neuen, erweiterten Diebstahlschutz für iPhones eingeführt, darüber hinaus wurden mit dem Update eine Reihe von Sicherheitsverbesserungen ausgerollt. Unterdessen befindet sich bereits die nächste Aktualisierung in der Beta.

Downgrade von iOS vor allem für Nutzer eines Jailbreaks interessant

Nicht viele Nutzer haben ein Interesse daran, auf eine frühere Version von iOS zurückzukehren, diese Möglichkeit ist in der Regel vor allem für Sicherheitsforscher und Nutzer eines Jailbreaks interessant, ein solcher wird heute allerdings nur noch selten verwendet.

Neben iOS 17.2.1 wurde auch die Signierung von iPadOS 17.2 und des älteren iOS 15.8 und iOS 16.7.4 gestoppt. iOS 17.4 und die übrigen kommenden Updates werden Anfang März erwartet. Sie bringen die Öffnung von App Store, NFC und Browser am iPhone, allerdings nur in Europa.

