Apple Event nächsten Dienstag | überarbeitetes MagSafe-Ladegerät? | neue MacBooks ab Oktober? – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Community! Apple kündigte ein Event für nächste Woche an, auf dem wir das iPhone 13 und die Apple Watch Series 7 sehen sollen. Passend dazu tauchte bei der FCC ein neues MagSafe-Ladegerät auf und neue MacBooks könnten ab Mitte Oktober vorgestellt werden. Die News zum Tag.

Apple Event findet am 14. September statt

Es ist soweit: Am 14. September wird das erste Apple Event in diesem Herbst stattfinden. Ab 19 Uhr könnt ihr die Veranstaltung im Stream anschauen. Auch wenn die Einladungen nicht so viel Aufschluss darüber geben, was wir sehen werden, wissen wir das dank zahlreichen Gerüchten eigentlich schon. Natürlich dürfte Apple ein neues iPhone, das iPhone 13, bereithalten und auch die Apple Watch Series 7 soll in den Startlöchern stehen. Letzterer dürfte der Hersteller wohl ein neues Design spendiert haben. Auch das iPhone 13 soll mit einigen Neuerungen kommen, darunter ein schnellerer Prozessor und ein Satelliten-Feature.

Neues MagSafe-Ladegerät für iPhone 13?

Apple hauchte MagSafe im letzten Jahr wieder neues Leben ein. Es ist allerdings nicht vom Feature im Mac die Rede, sondern vom Magnetring in der Rückseite der aktuellsten iPhones. Passend dazu brachte das Unternehmen einiges an kompatiblem Zubehör auf den Markt, darunter eine kabellose Ladestation. Nun wurde eine neue Version von diesem, die offenbar für das iPhone 13 gedacht ist, bei der Aufsichtsbehörde FCC registriert. Noch nicht klar ist, ob das bedeutet, dass MagSafe für die bevorstehenden Smartphones von Apple noch einmal komplett überarbeitet wurde.

Neue MacBook Pros werden wohl ab Oktober ausgeliefert

Nicht nur neue iPhones sollen in diesem Jahr noch erscheinen, auch mit überarbeiteten MacBook Pros rechnet die Technikwelt. Diese sollen unter anderem mit Mini-LED-Display kommen, was Apple erstmals im derzeitigen iPad Pro einsetzte. Nach einigen Verzögerungen in der Fertigung soll die Auslieferung ab Mitte Oktober/Anfang November möglich sein. Daher besteht die Chance, dass Apple diese Modelle dann noch im November präsentieren wird.

Kurz notiert

Gewinner des Gewinnspiels für ProCamera stehen fest

ProCamera ist eine App, die die iPhone-Kamera um weitere Tools ergänzt und von Lukas und Roman im Apfelplausch verlost wurde. Nun wurden die Gewinner ausgelost und kontaktiert. Einige Fotos von diesen seht ihr hier:

WhatsApp: Onlinestatus und Profilbild bald für einzelne Kontakte verbergen

WhatsApp erlaubt es schon lange, das Profilbild und den Onlinestatus auszublenden. Allerdings traf das dann immer auf alle Kontakte zu. In einem bevorstehenden Update soll das feiner regulierbar sein.

„On The Rocks“ bald auf DVD und Blu-Ray

Apple TV+ ist ja eigentlich eine Streaming-Plattform. Doch nun wird nach einer Serie auch „On The Rocks“, ein Film, auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein. Ab Ende Oktober soll der Vertrieb beginnen.

Apple Pay auf vielen iPhones eingerichtet und nie benutzt

Apple Pay ist der erfolgreichste mobile Bezahldienst, allerdings wird er oft nicht benutzt. Eine Studie ergab, dass es in den USA auf nur 6 Prozent der iPhones, auf denen es eingerichtet ist, auch wirklich verwendet wird.

Deutschland siegt bei Datenschutz-Test

Der VPN-Anbieter NordVPN führte unlängst einen Datenschutz-Test durch. Das Ergebnis: Obwohl viele auf einfache Passwörter zurückgreifen, kennen sich die Deutschen ganz gut bei diesem Thema aus.

