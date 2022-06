Home Daybreak Apple Apple-Brille erst nächstes Jahr? | Apple Watch mit Kamera? | Signierter Apple 1 wird versteigert – Daybreak Apple

Apple-Brille erst nächstes Jahr? | Apple Watch mit Kamera? | Signierter Apple 1 wird versteigert – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Gemeinde! Das wird wohl doch nichts mit einer MR-Brille zur WWDC, Apple soll diese angeblich erst später vorstellen. Außerdem schraubt das Unternehmen an einer Apple Watch mit Kamera und ein signierter Apple 1 steht kurz vor der Versteigerung. Die News zum Tagesstart.

WWDC 2022: Apple-Brille soll noch nicht vorgestellt werden

Erst vor wenigen Tagen erschien eine Registrierung der Wortmarke „realityOS“. Für viele erschien es daher bereits sicher, dass eine Vorstellung des erwarteten Apple-Headsets auf der WWDC 2022 stattfinden soll. Diese Hoffnung dämpfte der Analyst Ming-Chi Kuo allerdings. Laut ihm werde es noch dauern, bis die Brille in Massenproduktion komme. Außerdem wolle Apple der Konkurrenz keine Chance geben, Eigenschaften des Produktes zu kopieren, noch bevor man es selbst auf den Markt bringt. Kuo geht weiterhin von einem Marktstart zu Beginn des nächsten Jahres aus.

Patent über Apple Watch mit Kamera eingereicht

Die Idee einer Kamera in der Apple Watch ist nicht mehr neu. Das Unternehmen spielte bereits einige Male mit diesem Konzept und reichte auch das eine oder andere Patent dazu ein. Ein weiterer Antrag beschreibt jetzt eine Apple Watch, welche eine Kamera unter der digitalen Krone besitzt. Das Ziffernblatt könnte dabei als Sucher genutzt werden, wohingegen unklar ist, wie ein Foto ausgelöst wird. Da bei einem solchen Feature die Privatsphäre von anderen nicht ganz unbedenklich ist, ist in dem Patentantrag einige Male die Rede davon, dass spezielle Vorkehrungen benötigt werden. Wie diese genau aussehen, geht nicht hervor.

Besonderer Apple 1 steht kurz vor Versteigerung

Voll funktionsfähige Apple-Computer aus den Anfangstagen sind eine Rarität. Dementsprechend sind diese bei Versteigerungen auch sehr teuer, besonders wenn sie dann noch von Steve Wozniak signiert wurden, wie ein Apple 1, welcher demnächst seinen Besitzer wechseln soll. Schätzungen zufolge soll er dem aktuellen Besitzer 485000 US-Dollar einbringen. Die Auktion findet von 2. bis 12. Juni auf eBay statt.

Kurz notiert

Logitech präsentiert neue Tastaturen

Logitech wird oft für seine herausragenden Tastaturen gelobt. Nun brachte der Hersteller mit der MX Mechanical und MX Mechanical Mini zwei neue Modelle heraus.

Amazon Prime Music wird teurer

Streaming-Dienste heben in regelmäßigen Abständen ihre Preise an. So auch Amazon Prime Music ab dem nächsten Monat. Der Anstieg beträgt einen Euro für das Monatsabo und 10 Euro beim Jahreabo.

So schlecht funktioniert die Strafverfolgung von Hasskommentaren im Netz

Auch wenn sich das Internet oft wie ein freier Ort anfühlt, gelten dennoch Gesetze. So müssen die Polizeibehörden etwa auch auf Hasspostings reagieren. Wie gut das in Deutschland klappt, zeigt eine neue Doku.

Hiermit sind wir am Ende unserer täglichen Zusammenfassung angelangt. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!